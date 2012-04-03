Проверка безопасности сайта

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется проверка сайта на наличие уязвимых мест и дыр, через которые происходит проникновение и размещение вредоносных скриптов.
Сейчас с сайтом все в порядке, так как была перезаливка из резервной копии.
Drupal
Сейчас сайт помечен яндексом как потенциально опасный. Необходимо оградить сайт от подобных проникновений.
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