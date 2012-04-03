Проверка безопасности сайта

Требуется проверка сайта на наличие уязвимых мест и дыр, через которые происходит проникновение и размещение вредоносных скриптов.

Сейчас с сайтом все в порядке, так как была перезаливка из резервной копии.

Drupal

Сейчас сайт помечен яндексом как потенциально опасный. Необходимо оградить сайт от подобных проникновений.