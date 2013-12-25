Тестирование сайта

$50
Тестирование сайтовЗавершен5 заявок467 просмотров
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#1$50

Необходимо протестировать сайт abiturients.info

Я думаю, после окончания школы многие сталкивались с выбором высшего учебного заведения. Прошу вас вспомнить как это было и оценить наш сайт с позиции абитуриента (фрилансеры по-старше могут представить себя в роли родителя абитуриента).

Интересует наглядность функционала сайта, советы по улучшению того что есть, что не нравится.

Планируется добавить раздел курсы и систему рейтинга. Поэтому дополнительный плюс тем кто предложит как лучше структурировать информацию по курсам и предложит как интереснее организовать систему рейтинга учебных заведений.

Отчет желательно предоставить в виде вордовского документа. Если претендентов на победу будет больше одного остальные будут вознаграждены дополнительно.

10 лет назад
zerkalo-I
Татьяна 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
Победитель конкурса
alexkot88
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
#1
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
alexkot88
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
#1
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