Тестирование сайта

# 1 — $ 50

Необходимо протестировать сайт abiturients.info

Я думаю, после окончания школы многие сталкивались с выбором высшего учебного заведения. Прошу вас вспомнить как это было и оценить наш сайт с позиции абитуриента (фрилансеры по-старше могут представить себя в роли родителя абитуриента).

Интересует наглядность функционала сайта, советы по улучшению того что есть, что не нравится.

Планируется добавить раздел курсы и систему рейтинга. Поэтому дополнительный плюс тем кто предложит как лучше структурировать информацию по курсам и предложит как интереснее организовать систему рейтинга учебных заведений.

Отчет желательно предоставить в виде вордовского документа. Если претендентов на победу будет больше одного остальные будут вознаграждены дополнительно.