Ищем тестировщиков для сайтов на удаленную работу. Опыт не обязателен, обучение предоставляется. Гибкий график, возможность работы на полную или частичную занятость из любого места.
Удалить вирусы в коде сайта на Opencart
нужно удалить вредоносные коды на сайте Opencart.
хостинг заблокировал сайт изза вирусов. вот их ответ.
Вынуждены заблокировать домен printbar.az т.к. запуск daemons процессов на виртуальном хостинге запрещено.
13849 1031025 90.1 0.1 1060284 240924 ? Sl 03:44 261:19 /home/httpd/vhosts/printbar.az/httpdocs/tconfigserror
Пожалуйста очистите файлы и постарайтесь устранить причину их появления, как вариант это могут быть вирусы на Вашем ПК либо же "дыры" в коде скрипта, так же крайне желательно после проверки пк на наличие вирусов сменить пароли для доступа к сайтам. Необходимо удалить или очистить инфицированные файлы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Тестирование сайтов36 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется устранение ошибок и улучшение отображения сайта на платформе Битрикс. Необходимо провести тестирование и внести изменения для корректного функционирования.Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется провести IT аудит проекта, включая составление списка вопросов для тестирования сайтов и анализ полученных ответов. Задача включает в себя детальное исследование и оценку текущего состояния проекта.Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется провести тестирование загрузки сайта для пользователей из Украины и выявить факторы, вызывающие тормоза на главной странице. Проблемы с загрузкой из других стран не наблюдаются. Укажите на причины задержек и предложите решения для оптимизации.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется провести тестирование функциональности сервиса, включая около 30 различных задач. Ожидаемая занятость составляет примерно 3 недели. Ищем опытного тестировщика для выполнения этой работы.Тестирование сайтов27 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для проведения аудита кода PHP. Необходимо протестировать сайт, выявить и проанализировать ошибки в коде. Ожидается подробный отчет о найденных проблемах.Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем тестировщиков сайтов для удаленной работы. Доступны вакансии на полную и неполную ставку. Работа не сложная, обучаем всем необходимым. Гибкий график позволяет работать из любого места.Тестирование сайтов48 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать код, который запретит отзум страницы на мобильной версии сайта, созданного на Тильда. Проблема возникает при использовании Айфонов, когда сайт перезагружается при зуме и отзуме, что приводит к ошибке браузера.Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется найти и устранить причину долгой загрузки сайта в браузере Safari, возникшую после изменения дизайна. Проблема проявляется при использовании виджета обратного звонка. Необходимо провести анализ и предложить решение для оптимизации работы сайта.Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад