Удалить вирусы в коде сайта на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт4 заявки280 просмотров

нужно удалить вредоносные коды на сайте Opencart.

хостинг заблокировал сайт изза вирусов. вот их ответ.

Вынуждены заблокировать домен printbar.az т.к. запуск daemons процессов на виртуальном хостинге запрещено.

13849 1031025 90.1 0.1 1060284 240924 ? Sl 03:44 261:19 /home/httpd/vhosts/printbar.az/httpdocs/tconfigserror

Пожалуйста очистите файлы и постарайтесь устранить причину их появления, как вариант это могут быть вирусы на Вашем ПК либо же "дыры" в коде скрипта, так же крайне желательно после проверки пк на наличие вирусов сменить пароли для доступа к сайтам. Необходимо удалить или очистить инфицированные файлы.

Opencart
3 года назад
tural2
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад
Дмитрий
 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
39 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Тестирование сайтов
Сергей
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
320 отзывов(-1)
3 года назад
Александр
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
134 отзыва(-5)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Тестировщик сайтов

    $1000

    Ищем тестировщиков для сайтов на удаленную работу. Опыт не обязателен, обучение предоставляется. Гибкий график, возможность работы на полную или частичную занятость из любого места.

    Тестирование сайтов36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ошибки на сайте битрикс

    Требуется устранение ошибок и улучшение отображения сайта на платформе Битрикс. Необходимо провести тестирование и внести изменения для корректного функционирования.

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • It аудит проекта

    Требуется провести IT аудит проекта, включая составление списка вопросов для тестирования сайтов и анализ полученных ответов. Задача включает в себя детальное исследование и оценку текущего состояния проекта.

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Проверить сайт на загрузку

    Требуется провести тестирование загрузки сайта для пользователей из Украины и выявить факторы, вызывающие тормоза на главной странице. Проблемы с загрузкой из других стран не наблюдаются. Укажите на причины задержек и предложите решения для оптимизации.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Протестировать функциональность сервиса

    Требуется провести тестирование функциональности сервиса, включая около 30 различных задач. Ожидаемая занятость составляет примерно 3 недели. Ищем опытного тестировщика для выполнения этой работы.

    Тестирование сайтов27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Аудит кода php

    Ищется специалист для проведения аудита кода PHP. Необходимо протестировать сайт, выявить и проанализировать ошибки в коде. Ожидается подробный отчет о найденных проблемах.

    PHP
    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен код для блокирования отзума на Моб.У Тильда

    Требуется разработать код, который запретит отзум страницы на мобильной версии сайта, созданного на Тильда. Проблема возникает при использовании Айфонов, когда сайт перезагружается при зуме и отзуме, что приводит к ошибке браузера.

    Tilda
    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Неправильная верстка сайта

    Требуется найти и устранить причину долгой загрузки сайта в браузере Safari, возникшую после изменения дизайна. Проблема проявляется при использовании виджета обратного звонка. Необходимо провести анализ и предложить решение для оптимизации работы сайта.

    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад