нужно удалить вредоносные коды на сайте Opencart.

хостинг заблокировал сайт изза вирусов. вот их ответ.

Вынуждены заблокировать домен printbar.az т.к. запуск daemons процессов на виртуальном хостинге запрещено.

13849 1031025 90.1 0.1 1060284 240924 ? Sl 03:44 261:19 /home/httpd/vhosts/printbar.az/httpdocs/tconfigserror

Пожалуйста очистите файлы и постарайтесь устранить причину их появления, как вариант это могут быть вирусы на Вашем ПК либо же "дыры" в коде скрипта, так же крайне желательно после проверки пк на наличие вирусов сменить пароли для доступа к сайтам. Необходимо удалить или очистить инфицированные файлы.