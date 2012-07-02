Вычислить вирус и уничтожить.

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Закрыт3 заявки128 просмотров

Здравствуйте.

Нужно найти на сайте вирус и уничтожить его.

Проблемам в том, что на многих планшетах сайт не функционирует а на пк функционирует и все отбражается.

Сайт: http://www.315000.ru/

13 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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