После перехода на новый движок статистика сайта упала в 3 раза (по GoogleAnalytics). Необходимо проверить, правильно ли настроен счетчик статистики и проанализировать посещения за 2 месяца. Доступы по личке. ...
Вычислить вирус и уничтожить.
Здравствуйте.
Нужно найти на сайте вирус и уничтожить его.
Проблемам в том, что на многих планшетах сайт не функционирует а на пк функционирует и все отбражается.
Сайт: http://www.315000.ru/
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