Выявить причину нагрузки на хостинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок160 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт, который стал давать нагрузку на хостинг превышающая допустимую. Причину найти не могу и тем более исправить.

Необходимо выявить причину такой нагрузки и исправить данный недостаток.

13 лет назад
crushilo
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов

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ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$50
1 день

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ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад