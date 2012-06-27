Движок DLE почистить и удалить вирусы на сайте Сайт mfliga.ru.
Проверить сайт на вирусы
Проблема такова: аваст находит вирус(только он) JS:ScriptIP-inf [Trj], не могу найти может кто поможет?? Сайт http://millionierbux.ru
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