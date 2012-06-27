Проверить сайт на вирусы

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Закрыт7 заявок144 просмотра

Проблема такова: аваст находит вирус(только он) JS:ScriptIP-inf [Trj], не могу найти может кто поможет?? Сайт http://millionierbux.ru

13 лет назад
Nikolash
Николай 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров