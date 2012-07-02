Здравствуйте! Есть сайт, который стал давать нагрузку на хостинг превышающая допустимую. Причину найти не могу и тем более исправить. Необходимо выявить причину такой нагрузки и исправить данный недостаток.
Вылечить сайт oaocpp.ru
нужно вылечить сайт oaocpp.ru от какой то заразы
Вебсайт для маленького издательства по снипам
на Joomla 1.5
(играет роль цена и качество)
Оплата производится после восстановления работоспособности сайта!
Срок 3 дня
PS думаю для профи это легко)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Тестирование сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Проблема такова: аваст находит вирус(только он) JS:ScriptIP-inf [Trj], не могу найти может кто поможет?? Сайт http://millionierbux.ruТестирование сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Движок DLE почистить и удалить вирусы на сайте Сайт mfliga.ru.Завершен13 лет назад
- $10
Сайт golovolom.ru - по фтп изменены несколько файлов - вроде только js есть точная дата изменения. нужно пройтись по папкам и почистить файлы с мзменениями от конкретной даты (7апреля). ...Завершен13 лет назад
Необходимо проверить сайт на наличие ошибок, произвести ряд стандартных действий пользователя (регистрация, подача и редактирование объявлений, личные сообщения итд) Тематика - частные объявления. Ссылку получит исполнитель. Исполнитель очень желательно из Белоруссии. Предлагайте ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть выделенный сервер на Linux с управлением через Plesk, на некоторых сайтах на сервере обнаружены вируса, которые после удаления периодически обновляются. Нужен человек с опытом, чтобы разобрался и удалил. Оставляйте ваши координаты для связи чтобы ...Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Выявить и убрать вредоносное по с сайта. Ато яндекс и гугл сильно ругается Пишет гугл что здесь /libraries/jquery.effects.transfer.min.jsЗавершен13 лет назад
Оплата по договоренности! Сайт выдает ошибку"403 Forbidden" Пишите в скайп в любое время Skype:ilyaboevТестирование сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
На сайте "com pass.am" (без пробела) какой-то вирус появился. При заходе на сайт с Google Chrome либо с Mozilla - сайт не открывается, браузер жалуется на что-то. Задача - вычистить проблему. ...Завершен13 лет назад
Проведение аудита юзабилити и внесение корректировок в существующую структурную модель сайта с разработкой дизайна функциональных элементов. Сайт http://mirobmana.ru/Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад