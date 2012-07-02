Вылечить сайт oaocpp.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт7 заявок151 просмотр

нужно вылечить сайт oaocpp.ru от какой то заразы

Вебсайт для маленького издательства по снипам

на Joomla 1.5

(играет роль цена и качество)

Оплата производится после восстановления работоспособности сайта!

Срок 3 дня

PS думаю для профи это легко)

Joomla
13 лет назад
stuffman
Виктор 
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров