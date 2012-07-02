Вылечить сайт oaocpp.ru

Есть выделенный сервер на Linux с управлением через Plesk, на некоторых сайтах на сервере обнаружены вируса, которые после удаления периодически обновляются. Нужен человек с опытом, чтобы разобрался и удалил. Оставляйте ваши координаты для связи чтобы ...