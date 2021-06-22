Внести правки в тех. часть сайта - защита от взлома

$35
Тестирование сайтовЗавершен5 заявок1053 просмотра
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проверить сайт на вирусы, очистить, настроить защиту

3 года назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
kuzmit4
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$35
1 день
Благорарю за сотрудничество
Работаем уже не в первый раз, все отлично, рекомендую!
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