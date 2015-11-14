Личный ассистент (по телефону)

Ищу личного ассистента (девушку) по телефону (скайпу/SIP).

Задачи:

1. получать от меня задачи по Telegram в течении дня и добавлять их в план (гуглодок)

2. в течение дня звонить и напоминать про задачи (личные и рабочие), примерно от 4 до 12 звонков в день

3. вести учет выполненных задач

4. выполнять мелкие поручения (найти, заказать, записать)

Занятость не полная!

Суммарно будет выходить не больше 3-4 часов в день, но растянется с 12 до 22:00 по Москве.

Для связи со мной будет выдан оплаченный аккаунт скайпа/телефонии.

Требования:

1. я занимаюсь интернет-бизнесом, поэтому понимание технических словечек типа (бэкап, лендинг, фтп, вп, трафик, апи, кликандер)

2. умение правильно расставлять приоритеты в задачах

3. способность, а главное желание и умение все классифицировать и упорядочивать

4. приятный голос, хорошая устная речь, чувство юмора

5. внимательность к мелким деталям

6. наличие Telegram (на телефоне и компьютере)

7. умение составлять список дел в каком-то инструменте для ведения отчетности и чтобы у меня всегда к нему был доступ (гуглдок)

8. ответсвенность

9. опыт взаимодействия с другими людьми

Обязательное тестовое задание:

1. сделать аудиопрезентацию о себе, на 1-2 минуты и прислать мне в Telegram!

в ней вы должны рассказать о себе, про образование, есть ли муж и дети, о другом опыте работы и почему на эту работу я должен выбрать именно вас.

2. рассказать какую систему учета задач планируете использовать и почему (чтобы можно было смотреть нормально на телефоне и компьютере, чем проще тем лучше - сегодня / завтра / остальные)

Оплата в месяц 9000 руб (возможно увеличение по итогам работы через 1-3 месяца)

испытательный срок – 1 месяц (5000 руб)

премии за инициативность.

график с 12 до 22 по мск (возможно разовые смещения в более ранее время до 08:00)