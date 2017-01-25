Необходимо срочно найти контакты фирмы - https://my.arbitr.ru/#index Необходимо запросить у них API на контакты никто не отзывается.. Грубо задача - свести с людьми что-бы спланировать работу. Спасибо!
Набор персонала
Здравствуйте.
Необходимо найти 5-х активных людей, и зарегистрировать их на сайте: WORLD-KRASOTY.RU
После чего, сообщаете мне их имена (полностью). Я проверяю информацию, что люди добавились.
И перевожу вам деньги на ваш счет.
Заявки фрилансеров
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