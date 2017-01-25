Набор персонала

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт12 заявок197 просмотров

Здравствуйте. 

Необходимо найти 5-х активных людей, и зарегистрировать их на сайте:  WORLD-KRASOTY.RU

После чего, сообщаете мне их имена (полностью). Я проверяю информацию, что люди добавились.

И перевожу вам деньги на ваш счет.

8 лет назад
YaHAN
41 год
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров