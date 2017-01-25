Набор персонала

Здравствуйте.

Необходимо найти 5-х активных людей, и зарегистрировать их на сайте: WORLD-KRASOTY.RU

После чего, сообщаете мне их имена (полностью). Я проверяю информацию, что люди добавились.

И перевожу вам деньги на ваш счет.