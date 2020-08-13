Отдел продаж производственной компании: 4 менеджера по продажам, помощник бухгалтера и руководитель отдела продаж (ведут клиентов в 1С). Необходимо интегрировать CRM систему (например, AmoCRM), настроить процессы, которые будут позволять вести клиента (розничные ...
Наполнить страницу в FB картинками
Здравствуйте, нужно наполнить картинками страницу в FB (98% женская аудитория, 315 000 фанатов). Подробности в личку. На эту задачу требуються девушки, парни проходим мимо.
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