Внедрение CRM в отдел продаж производственной компании

Отдел продаж производственной компании: 4 менеджера по продажам, помощник бухгалтера и руководитель отдела продаж (ведут клиентов в 1С).

Необходимо интегрировать CRM систему (например, AmoCRM), настроить процессы, которые будут позволять вести клиента (розничные и оптовые) по воронке, работать с постоянными клиентами, рассылками. Из CRM общаться с клиентами по телефону, в соцсетях и мессенджерах.

Требуется специалист с опытом работы, способный наладить удобную и прозрачную систему работы в CRM, которая позволит не терять клиентов имея под рукой все каналы коммуникации.

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