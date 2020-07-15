Внедрение CRM в отдел продаж производственной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт10 заявок547 просмотров

Отдел продаж производственной компании: 4 менеджера по продажам, помощник бухгалтера и руководитель отдела продаж (ведут клиентов в 1С).

Необходимо интегрировать CRM систему (например, AmoCRM), настроить процессы, которые будут позволять вести клиента (розничные и оптовые) по воронке, работать с постоянными клиентами, рассылками. Из CRM общаться с клиентами по телефону, в соцсетях и мессенджерах.

Требуется специалист с опытом работы, способный наладить удобную и прозрачную систему работы в CRM, которая позволит не терять клиентов имея под рукой все каналы коммуникации.

Если заказ интересен, в заявке укажите:

  • опыт работы в интеграции CRM в отделы продаж
  • успешные выполненные проекты
  • ориентировочную стоимость работы
  • срок выполнения
AmoCRM
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igor_ko
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