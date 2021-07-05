Требуется специалист по сопровождению клиентов для поддержки и консультаций. Необходимы знания маркетинга в соцсетях, умение работать с клиентами и анализировать их запросы. Обязанности включают поддержку существующих клиентов, взаимодействие с командой и решение проблем. Предлагаем интересные задачи, возможность повышения зарплаты, четкий процесс работы и комфортные условия.
Разработка b2b/b2c системы предприятия
Требуется команда (минимум от 2х человек) для выполнения большого проекта по разработке информационной системы компании (B2B, B2C, интернет-магазин с множеством сопутствующих бизнес процессов). Приглашаем к сотрудничеству профессиональные команды программистов с хорошим опытом работы и наличием работающих сайтов и проектов.
Условия:
Разработка большой информационной системы предприятия (включая интернет-магазин). ТЗ написано и будет предоставлено для ознакомления и для определения стоимости работ.
Возможна работа по Time & Material
Заключение официального договора, оплата на р/с.
Нахождение команды в РФ не далее Новосибирска.
Разрабатываемый продукт является интеллектуальной собственностью заказчика.
Требования к командам:
Опыт работы членов команды - от 3 лет
Уверенное знание PHP, MySQL, Redis, Linux, Git, Composer
Уверенное знание и опыт работы с фреймворком Laravel 5+
Уверенное владение нативным Javascript
Базовые знания HTML и CSS
Знание английского языка как минимум на уровне чтения и понимания технической документации
Ответственность, общительность, аналитическое мышление.
Большими плюсами будут:
Опыт работы с JS MV*-фреймворками (React, Vue и т.п.)
Опыт использования CSS-препроцессоров (Sass, LESS);
Навыки настройки и работы с Webpack/NPM/Yarn
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