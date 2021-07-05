Разработка b2b/b2c системы предприятия

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок346 просмотров

Требуется команда (минимум от 2х человек) для выполнения большого проекта по разработке информационной системы компании (B2B, B2C, интернет-магазин с множеством сопутствующих бизнес процессов). Приглашаем к сотрудничеству профессиональные команды программистов с хорошим опытом работы и наличием работающих сайтов и проектов.

Условия:

Разработка большой информационной системы предприятия (включая интернет-магазин). ТЗ написано и будет предоставлено для ознакомления и для определения стоимости работ.

Возможна работа по Time & Material

Заключение официального договора, оплата на р/с.

Нахождение команды в РФ не далее Новосибирска.

Разрабатываемый продукт является интеллектуальной собственностью заказчика.

Требования к командам:

Опыт работы членов команды - от 3 лет

Уверенное знание PHP, MySQL, Redis, Linux, Git, Composer

Уверенное знание и опыт работы с фреймворком Laravel 5+

Уверенное владение нативным Javascript

Базовые знания HTML и CSS

Знание английского языка как минимум на уровне чтения и понимания технической документации

Ответственность, общительность, аналитическое мышление.

Большими плюсами будут:

Опыт работы с JS MV*-фреймворками (React, Vue и т.п.)

Опыт использования CSS-препроцессоров (Sass, LESS);

Навыки настройки и работы с Webpack/NPM/Yarn

CSSGitHTMLJavaScriptLaravelLinuxMySQLPHPRedisSASSVue.js
4 года назад
wmdru
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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