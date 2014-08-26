Редактор группы Вконтакте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт11 заявок468 просмотров

Требуется девушка редактор группы Вконтакте. Закрытая группа, только для девушек. По типу женского клуба. Требуется наполнение интересным контентом, для привлечения участников, по возможности участие в обсуждениях. Темы обсуждений: интересы, решение подростковых проблем у девушек, нормы поведения и т.д.

Бюджет пока не очень большой, но и работать не придётся в одиночку. График работы "по возможности", но пронятное дело с энтузиазмом.

11 лет назад
LadaBalada
Лада 
28 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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