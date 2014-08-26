Требуется девушка редактор группы Вконтакте. Закрытая группа, только для девушек. По типу женского клуба. Требуется наполнение интересным контентом, для привлечения участников, по возможности участие в обсуждениях. Темы обсуждений: интересы, решение подростковых проблем у девушек, нормы поведения и т.д.

Бюджет пока не очень большой, но и работать не придётся в одиночку. График работы "по возможности", но пронятное дело с энтузиазмом.