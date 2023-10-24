Решить аналитическую задачу, сделать презентацию

Привет! Мы сами как-то вывозим создавать рилсы, но до остальных соцсетей у нас не доходят руки. Поэтому, мы нуждаемся в администраторе продвижения видео контента в соцсетях, нашего проекта diva.ua Снимаем мы, монтаж тоже есть кому ...