Технический директор, Ведущий программист

Обязанности:

- Управление группой разработчиков серьезных веб-проектов в качестве технического лидера

- Ответственность за техническую реализацию проекта, которая должна соответствовать "вызовам бизнеса" на каждой из стадий развития проекта. Здесь, собственно, как сторона разработки, так и серверная, а также вспомогательные решения для работы (поддержка клиентов, например)

- Контроль за работой разработчиков: качества, стандартизации и скорости написания кода.

- Оперативное корректирование кода и внесение срочных изменений в проект (понимание логики всех частей проекта).

- Участие в разработке концепции, структуры и стратегии развития проекта.

ТРЕБОВАНИЯ:

- Высшее образование - техническое;

- Опыт работы от 3-5 лет на аналогичной должности;

- Отличное знание PHP5 + PostgreSQL, JavaScript, HTML, CSS, Ajax, Jquery, использование систем контроля версий, в частности SVN.

Опыт работы с вышеуказанными технологиями не менее 5-ти лет;

- Проект работает на Symfony Framework, поэтому знание его необходимо.

- Знание современного мирового рынка Интернет;

- Опыт управления командой разработчиков, оказания помощи подчиненным;

- Умение разбираться в чужом коде;

- Качественный подход к написанию кода, соблюдение стандартов кодирования;

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

- Организационные способности;

- Коммуникабельность;

- Инициативность;

- Нацеленность на результат;

- Ответственность.