Технический директор, Ведущий программист

Ищу администратора с функциями заказчика. ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТОРА 1. Сопровождение ~ 5 сайтов (преимущественно joomla), решение мелких текущих задач 2. Безопасность (мониторинг логов) 3. Хостинг 4. Резервное копирование баз данных и файлов 5. Планирование и бюджетирование рекламных компаний 6. Разработка, внедрение и ведение ...
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Обязанности:
- Управление группой разработчиков серьезных веб-проектов в качестве технического лидера
- Ответственность за техническую реализацию проекта, которая должна соответствовать "вызовам бизнеса" на каждой из стадий развития проекта. Здесь, собственно, как сторона разработки, так и серверная, а также вспомогательные решения для работы (поддержка клиентов, например)
- Контроль за работой разработчиков: качества, стандартизации и скорости написания кода.
- Оперативное корректирование кода и внесение срочных изменений в проект (понимание логики всех частей проекта).
- Участие в разработке концепции, структуры и стратегии развития проекта.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Высшее образование - техническое;
- Опыт работы от 3-5 лет на аналогичной должности;
- Отличное знание PHP5 + PostgreSQL, JavaScript, HTML, CSS, Ajax, Jquery, использование систем контроля версий, в частности SVN.
Опыт работы с вышеуказанными технологиями не менее 5-ти лет;
- Проект работает на Symfony Framework, поэтому знание его необходимо.
- Знание современного мирового рынка Интернет;
- Опыт управления командой разработчиков, оказания помощи подчиненным;
- Умение разбираться в чужом коде;
- Качественный подход к написанию кода, соблюдение стандартов кодирования;
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
- Организационные способности;
- Коммуникабельность;
- Инициативность;
- Нацеленность на результат;
- Ответственность.
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