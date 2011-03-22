Помощник менеджера проектов в Киеве

Текстовой студии требуется помощник менеджера проектов, проживающий в Киеве.

Требования к кандидату:

- опыт работы в интернет-проектах;

- (желательно) опыт администрирования проектов;

- (желательно) умение работать с CMS;

- знание английского языка на высоком уровне;

- ответственность;

- возможность быть на связи каждый день.

Обязанности:

- проверять статьи, написанные авторами, на плагиат, общую грамотность и соответствие заданию (многие статьи - на английском языке);

- принимать статьи или отправлять на доработку;

- размещать некоторые статьи в блогах WordPress.

Работа занимает около 1-1,5 часов в день (в среднем), рабочий график - удобное для вас время после 18:00, каждый день (!!).

Условия работы - удаленная, по договору на выполнение работ.

Оплата - по договоренности. Пожалуйста, пишите свои пожелания о оплате при ответе на вакансию.