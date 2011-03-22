Помощник менеджера проектов в Киеве

Ищу администратора с функциями заказчика. ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТОРА 1. Сопровождение ~ 5 сайтов (преимущественно joomla), решение мелких текущих задач 2. Безопасность (мониторинг логов) 3. Хостинг 4. Резервное копирование баз данных и файлов 5. Планирование и бюджетирование рекламных компаний 6. Разработка, внедрение и ведение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Текстовой студии требуется помощник менеджера проектов, проживающий в Киеве.
Требования к кандидату:
- опыт работы в интернет-проектах;
- (желательно) опыт администрирования проектов;
- (желательно) умение работать с CMS;
- знание английского языка на высоком уровне;
- ответственность;
- возможность быть на связи каждый день.
Обязанности:
- проверять статьи, написанные авторами, на плагиат, общую грамотность и соответствие заданию (многие статьи - на английском языке);
- принимать статьи или отправлять на доработку;
- размещать некоторые статьи в блогах WordPress.
Работа занимает около 1-1,5 часов в день (в среднем), рабочий график - удобное для вас время после 18:00, каждый день (!!).
Условия работы - удаленная, по договору на выполнение работ.
Оплата - по договоренности. Пожалуйста, пишите свои пожелания о оплате при ответе на вакансию.
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