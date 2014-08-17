Предлагаю Вашему вниманию вакансию дистанционного оператора в call центр. Основные обязанности: 1. Работа по предоставляемой базе потенциальных клиентов (юридические лица). 2. Приглашение клиентов на встречи и живые мероприятия с представителем ...
Требуется написать ТЗ (сайт) по маркетинг плану
Требуется написать техническое задание (точнее по уже имеющемуся сайту и доп материалам) на создания сайта, по сетевому маркетинг плану, понятный как пользователю так и программисту, сразу пишите скайп
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