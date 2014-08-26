Управляющий проектом для медицинского центра

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Закрытнет заявок187 просмотров

Требуется управляющий проектом по расширению клиентской базы Медицинского центра.

Задача состоит в следующем:

1. В центре разработана накопительная программа для клиентов (аналог страхованию по ДМС с некоторыми отличиями).

2. От исполнителя требуется в течении месяца заключить Х договоров на сумму 500 000р по этой программе, с условием, что клиент сделает первый взнос в этом же месяце.

3. С исполнителем составится договор на оказание услуг и будет произведена 100% оплата, при условии выполнения задания на 100%.

4. Со своей стороны обеспечиваем исполнителя рекламной продукцией, необходимой информацией.

все подробности можно узнать, написав на e-mail.

11 лет назад
Romasheva
Надежда 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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