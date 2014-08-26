Предлагаю Вашему вниманию вакансию дистанционного оператора в call центр. Основные обязанности: 1. Работа по предоставляемой базе потенциальных клиентов (юридические лица). 2. Приглашение клиентов на встречи и живые мероприятия с представителем ...
Управляющий проектом для медицинского центра
Требуется управляющий проектом по расширению клиентской базы Медицинского центра.
Задача состоит в следующем:
1. В центре разработана накопительная программа для клиентов (аналог страхованию по ДМС с некоторыми отличиями).
2. От исполнителя требуется в течении месяца заключить Х договоров на сумму 500 000р по этой программе, с условием, что клиент сделает первый взнос в этом же месяце.
3. С исполнителем составится договор на оказание услуг и будет произведена 100% оплата, при условии выполнения задания на 100%.
4. Со своей стороны обеспечиваем исполнителя рекламной продукцией, необходимой информацией.
все подробности можно узнать, написав на e-mail.
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