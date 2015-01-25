(Opencart 2.0) добавить обратный звонок, редактирование формы регистра

Для сайта http://бижутерия--опт.рф/ требуются следующие доработки:

1. Добавить в верхнее меню сайта кнопку "Обратный звонок"

Поля:

-Имя*

-телефон*

-капча*

-кнопка отправить

2. Добавить в верхнее меню сайта кнопку "Задать вопрос"

Поля:

-Имя*

-телефон*

-Поле для ввода вопроса

-капча*

-кнопка отправить

3. Для Опции Оформления заказа

-Регистрация

-Оформить заказ без регистрации

Оставить для заполнения только следующие поля:

-Фамилия Имя Отчество* (одно поле)

-Телефон *

-Почтовый индекс *

-Адрес *

-Страна *

-Город *

-Эл.почта *

4. Отредактировать справочник страна оставить только Россия

5. Меню с вертикальное и горизонтальное Отображать на всех страницах (например при открытие "Контактов" пропадает боковое меню с категориями)

6. Убрать все ссылки в подвале, оставить только копирайт