Изменить верстку некоторых блоков сайта на мобильном, поправить баги. Подробное ТЗ в личку исполнителю. сайт на овпенкард.
(Opencart 2.0) добавить обратный звонок, редактирование формы регистра
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта http://бижутерия--опт.рф/ требуются следующие доработки:
1. Добавить в верхнее меню сайта кнопку "Обратный звонок"
Поля:
-Имя*
-телефон*
-капча*
-кнопка отправить
2. Добавить в верхнее меню сайта кнопку "Задать вопрос"
Поля:
-Имя*
-телефон*
-Поле для ввода вопроса
-капча*
-кнопка отправить
3. Для Опции Оформления заказа
-Регистрация
-Оформить заказ без регистрации
Оставить для заполнения только следующие поля:
-Фамилия Имя Отчество* (одно поле)
-Телефон *
-Почтовый индекс *
-Адрес *
-Страна *
-Город *
-Эл.почта *
4. Отредактировать справочник страна оставить только Россия
5. Меню с вертикальное и горизонтальное Отображать на всех страницах (например при открытие "Контактов" пропадает боковое меню с категориями)
6. Убрать все ссылки в подвале, оставить только копирайт
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