Фронт-энд веб-сервиса

Добрый день, хотел бы обсудить проект по фронт-энду веб-сервиса.

Уже есть:

-MVP-прототип на базе python/flask/jinja/bootstrap(уже работает в продакшене)

-макет нового интерфейса в figma

Предполагается элементов из ant design.

-бекенд часть рабочая, api для взаимодействия с фронтэндом предоставим

Задача - полностю сверстать сайт (десктоп версия) и подключить к апи бэкенда.

Требования:

- Обязательное наличие завершённых подобных работ на vue или react в продакшене и возможность показать, что это ваша работа.

Заинтересовавшимся готов показать ТЗ и дизайн, чтобы оценить объём, сроки и цену.

В отклике, пожалуйста, сразу пишите опыт работы, ссылку на свой гитхаб (или гитлаб) репозиторий и примеры похожих работ