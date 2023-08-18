Налаштувати Дія підпис для сайту

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка26 просмотров
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Опис завдання: 

1. Потрібно реалізувати авторизацію за допомогою Дія для надання документів (Запит документів через ДІЮ (паспорт громадянина, податковий номер))

2. Потрібно реалізувати генерацію хеша файла (Згідно з ГОСТ 34.311, щоб це був рядок у base64 довжиною 44 символи (32 байта після декодингу)), та підписання хеша документа за допомогою Дія підпис

4 месяца назад
guest_1692359784867
Украина
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад