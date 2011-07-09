Нужно сделать движок как в ТЗ

ООО «Цибар» приглашает специалиста; творческую группу для полной реконструкции сайта http://www.tsibar.ru/. Задачи: создание полноценного ритейлового сайта, оптимизация поисковых слов и словосочетаний, продвижение сайта, поддержка сайта. Требования: опыт создания и продвижения ритейловых сайтов. Размер оплаты – ...
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https://www.beatport.com/en-US/html/content/home/detail/1/beatport
Чтобы всё было как на данном сайте или предложите свой скрипт.
Нужен скрипт для продажи музыки mp3 различных исполнителей!!!!
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