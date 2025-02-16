Требуется выполнить перенос лендинга с HTML на WordPress. Возможна предоставление макета в Figma или исходного кода. Ожидаем предложения по стоимости выполнения заказа.
Парсинг цен онлайн-аптек (Eapteka, Apteka ru, Ozon)
Цель:
Получить CSV с актуальными ценами на лекарства, БАДы и медтовары из интернет-аптек.
Данные нужны для анализа ценовой политики поставщиков.
Гео:
Москва (все цены для Москвы, но возможность переключить регион).
Сайты для парсинга:
Eapteka
Apteka ru
Ozon (раздел аптека)
Объем: 1000 наименований в каждой аптеке с ежедневным обновлением
Что нужно собирать (поля в CSV):
Название – название препарата с дозировкой (например, Фенибут 250 мг).
Цена – минимальная цена (в рублях, без знака , без пробелов).
Аптека – Eapteka / Apteka ru / Ozon
Ссылка – прямая ссылка на товар.
Бренд – производитель (если нет – Уточняйте на сайте).
Упаковка – количество таблеток/капсул/мл (если нет – пусто).
Город – Москва.
Важно:
Собрать только самую дешевую упаковку для каждого товара из каждой аптеки.
Товары без наличия пропускать.
Если бренд не указан – писать Уточняйте на сайте.
CSV должен быть отсортирован по цене от меньшей к большей
Результат:
CSV-файлы по каждой аптеке (по FTP):
/csv/eapteka/eapteka.csv
/csv/aptekaru/aptekaru.csv
Формат CSV:
Название,Цена,Аптека,Ссылка,Бренд,Упаковка,Город
Фенибут 250 мг,150,eapteka.ru,ссылка,ОЗОН,20 табл,Москва
Чем парсить:
Любой инструмент (BAS, Zennoposter, Python и т. д.), важно корректно собрать данные.
Поддержка прокси.
Поддержка антикапчи (рукапча).
Ожидаю от вас:
Примеры ваших парсингов.
Опыт работы с маркетплейсами
Сроки выполнения.
Дополнительно:
Возможна защита (капчи, блокировки) работа с прокси, мобильными IP, антикапчей
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование19 заявокЗакрытмесяц назад
- $20
Необходимо разместить код скринера на Python на сервере для получения информации о перспективных мем коинах. Код уже подготовлен и доступен в приложении. Ожидается настройка и запуск кода для дальнейшего использования.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $190
Требуется выполнение ряда работ по сайту, установленному на CodeIgniter с использованием PHP и MySQL. Все детали указаны в текстовых файлах, доступных на Яндекс-Диске и Google-диске. Ознакомьтесь с требованиями и выполните необходимые доработки.Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо изменить заголовки на сайте Wordpress, заменив H3, H4 и H5 на div или span. Также требуется заменить H5 заголовки на H2 на главной странице. Укажите конкретные страницы и заголовки для замены.Закрыт3 месяца назад
- $150
Необходимо создать сайт-зеркало существующего веб-ресурса университета с небольшими изменениями. Ожидается точное копирование с учетом доработок. Подробности по изменениям будут предоставлены.Веб-программирование21 заявкаЗакрытмесяц назад
- $50
Ищется разработчик с опытом интеграции Signicat Identity Provider в PHP-приложения. Задача включает настройку OIDC авторизации, интеграцию с существующим приложением и использование библиотеки jumbojett/openid-connect-php. Обязателен опыт работы с Signicat и знание OIDC/OAuth2. Решение проблем с обработкой ID Token - основная задача.Закрыт2 месяца назад
- $50
Требуется разработка робота для торговли криптовалютами на платформе Binance. Робот должен работать по заданному алгоритму, включающему сигнальный и сеточный боты, с возможностью корректировки. Необходим опыт в программировании под Binance API.Закрыт2 месяца назад
- $100
Необходим сбор актуальных цен на лекарства, БАДы и медтовары из интернет-аптек в формате CSV. Требуется получить данные только о самых дешевых упаковках для каждого товара в Москве. Данные должны включать название товара, цену, аптеку, ссылку, бренд и упаковку. Ожидается использование любого инструмента для парсинга. Примеры работ и опыт с аптечными сайтами приветствуются.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $800
Необходимо разработать чат-бота для Telegram, который будет автоматически выдавать ключи к аккаунтам с бонусными рублями. Бот должен быть точной копией конкурента, который предоставляет скидки на еду. Данные для подключения будут предоставлены. Важно изучить существующий функционал и предложить улучшения. Ожидается описание возможных трудностей в разработке.Веб-программирование15 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Требуется реализовать форму регистрации пользователей на мероприятия с 15 полями. Менеджер организации создает календарь, вносит мероприятия и управляет заявками. Организатор может просматривать список заявившихся и экспортировать данные. Дизайн и верстка должны быть выполнены на Bootstrap.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад