Цель:

Получить CSV с актуальными ценами на лекарства, БАДы и медтовары из интернет-аптек.

Данные нужны для анализа ценовой политики поставщиков.

Гео:

Москва (все цены для Москвы, но возможность переключить регион).

Сайты для парсинга:

Eapteka

Apteka ru

Ozon (раздел аптека)

Объем: 1000 наименований в каждой аптеке с ежедневным обновлением

Что нужно собирать (поля в CSV):

Название – название препарата с дозировкой (например, Фенибут 250 мг).

Цена – минимальная цена (в рублях, без знака , без пробелов).

Аптека – Eapteka / Apteka ru / Ozon

Ссылка – прямая ссылка на товар.

Бренд – производитель (если нет – Уточняйте на сайте).

Упаковка – количество таблеток/капсул/мл (если нет – пусто).

Город – Москва.

Важно:

Собрать только самую дешевую упаковку для каждого товара из каждой аптеки.

Товары без наличия пропускать.

Если бренд не указан – писать Уточняйте на сайте.

CSV должен быть отсортирован по цене от меньшей к большей

Результат:

CSV-файлы по каждой аптеке (по FTP):

/csv/eapteka/eapteka.csv

/csv/aptekaru/aptekaru.csv

Формат CSV:

Название,Цена,Аптека,Ссылка,Бренд,Упаковка,Город

Фенибут 250 мг,150,eapteka.ru,ссылка,ОЗОН,20 табл,Москва

Чем парсить:

Любой инструмент (BAS, Zennoposter, Python и т. д.), важно корректно собрать данные.

Поддержка прокси.

Поддержка антикапчи (рукапча).

Ожидаю от вас:

Примеры ваших парсингов.

Опыт работы с маркетплейсами

Сроки выполнения.

Дополнительно:

Возможна защита (капчи, блокировки) работа с прокси, мобильными IP, антикапчей