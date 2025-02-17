Перенос сайта с HTML на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок211 просмотров

Необходимо реализовать перенос лендинга с html на WordPress https://washingmachinefixpro.com/

При необходимости могу предоставить макет в Figma или файл с кодом. В бюджете указываю рандомное число, жду предложений от Вас

FigmaHTMLWordPressСоздание сайтов
3 месяца назад
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