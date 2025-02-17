Необходимо разместить код скринера на Python на сервере для получения информации о перспективных мем коинах. Код уже подготовлен и доступен в приложении. Ожидается настройка и запуск кода для дальнейшего использования.
Перенос сайта с HTML на WordPress
Необходимо реализовать перенос лендинга с html на WordPress https://washingmachinefixpro.com/
При необходимости могу предоставить макет в Figma или файл с кодом. В бюджете указываю рандомное число, жду предложений от Вас
Заявки фрилансеров
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