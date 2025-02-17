Перенос сайта с HTML на WordPress

Необходим сбор актуальных цен на лекарства, БАДы и медтовары из интернет-аптек в формате CSV. Требуется получить данные только о самых дешевых упаковках для каждого товара в Москве. Данные должны включать название товара, цену, аптеку, ссылку, бренд и упаковку. Ожидается использование любого инструмента для парсинга. Примеры работ и опыт с аптечными сайтами приветствуются.