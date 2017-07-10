Создать сайт и мобильное приложение

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки147 просмотров
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Нужно создать сайт и сделать мобильное приложение под IOS. Тематика - маркетплейс курсов, социальные сети. С нуля. Все подробности при личном общении.

6 лет назад
guest_14997030908738
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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