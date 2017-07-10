Создать сайт и мобильное приложение

Добрый день, необходимо спарсить товары с сайтов ДНС, Мвидео и Ulmart. Спарсить необходимо все детальные фото, название, цену и все характеристики(каждая в отдельную колонку а не просто блок с ними!) В заявке указывайте цену за каждый из ...