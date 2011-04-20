Дизайнер полиграфист в офис (Харьков)

Дизайнер полиграфии (фрилансер/полный день) Требования: - 18-35 лет - ВО (дизайнерское или художественное), - знание CorelDraw, Photophop, Illustrator и др.; - приветствуется наличие образования в художественной школе - креативное мышление, желание реализовать свой потенциал. Обязанности: - разработка плакатов, буклетов и другой ...
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Требования:
• Владение графическими пакетами и программами верстки на профессиональном уровне (Adobe Photoshop, Illustrator, Corel,);
• подготовки файлов в печать;
• Приветствуется умение работать в 3D;
• Опыт создания коммерческих проектов приветствуется
Обязанности:
• создание и подготовка макетов различной полиграфической продукции
• проверка и доработка макетов
• участие в создании творческих идей
Условия труда:
• стабильная работа в динамично развивающейся компании
• График работы: Пн-Пт, с 9.00 до 18.00 часов
• офис м. Советская: 7 мин. от метро, или м. пр-т Гагарина 7 мин. от метро.
• Заработная плата стабильная
Контактная информация:
Телефон, контактное лицо: 097-358-48-42, 063-621-40-71 Игорь
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