Ищем фрилансеров из Минска

Верстка полиграфииЗакрыт3 заявки188 просмотров
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В рекламное агентство в Минске ищем: дизайнеров-верстальщиков в полиграфии, дизайнеров-программистов сайтов, графических художников и т.д.

Необходимы: 1 дизайнер в офис, и несколько фрилансеров для постоянного сотрудничества.

В ответе на объявление укажите, пожалуйста:

1) Ваша специализация.

2) На какой основе вы готовы сотрудничать (-работать в офисе, – фриланс).

3) В каких программах вы работаете.

4) Ссылки на ваши работы.

5) Приблизительная стоимость часа работы.

6) Телефон и e-mail.

Понравившиеся кандидаты будут приглашены в офис на собеседование (4-5 мая).

13 лет назад
mdanyaev
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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