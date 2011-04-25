Ищем фрилансеров из Минска

Требования: • Владение графическими пакетами и программами верстки на профессиональном уровне (Adobe Photoshop, Illustrator, Corel,); • подготовки файлов в печать; • Приветствуется умение работать в 3D; • Опыт создания коммерческих проектов приветствуется Обязанности: • создание и подготовка макетов различной полиграфической продукции • ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В рекламное агентство в Минске ищем: дизайнеров-верстальщиков в полиграфии, дизайнеров-программистов сайтов, графических художников и т.д.
Необходимы: 1 дизайнер в офис, и несколько фрилансеров для постоянного сотрудничества.
В ответе на объявление укажите, пожалуйста:
1) Ваша специализация.
2) На какой основе вы готовы сотрудничать (-работать в офисе, – фриланс).
3) В каких программах вы работаете.
4) Ссылки на ваши работы.
5) Приблизительная стоимость часа работы.
6) Телефон и e-mail.
Понравившиеся кандидаты будут приглашены в офис на собеседование (4-5 мая).
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