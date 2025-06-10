Ищется монтажер для создания видеороликов в жанре игровой нарезки со стрима. Необходимо добавление моушн элементов и саунд дизайна. Отклики принимаются только с портфолио.
Дизайнер для рекламных креативов и монтажа видео
Требуется дизайнер для создания рекламных креативов для соцсетей. Необходимы навыки работы с Figma, Canva, CapCut, а также опыт в монтаже рекламных видео. Задачи включают создание статичных креативов для рекламы в Facebook и Instagram, а также монтирование роликов длительностью до 45 секунд. Условия удалённой работы с оплатой по договоренности. Портфолио и ценовые предложения отправлять в личные сообщения.
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