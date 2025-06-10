Дизайнер для рекламных креативов и монтажа видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт7 заявок44 просмотра

Требуется дизайнер для создания рекламных креативов для соцсетей. Необходимы навыки работы с Figma, Canva, CapCut, а также опыт в монтаже рекламных видео. Задачи включают создание статичных креативов для рекламы в Facebook и Instagram, а также монтирование роликов длительностью до 45 секунд. Условия удалённой работы с оплатой по договоренности. Портфолио и ценовые предложения отправлять в личные сообщения.

CanvaCapCutFigmaМонтаж видеороликовСоздание баннеровСоздание рекламных роликов
2 дня назад
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