Требуется дизайнер для создания рекламных креативов для соцсетей. Необходимы навыки работы с Figma, Canva, CapCut, а также опыт в монтаже рекламных видео. Задачи включают создание статичных креативов для рекламы в Facebook и Instagram, а также монтирование роликов длительностью до 45 секунд. Условия удалённой работы с оплатой по договоренности. Портфолио и ценовые предложения отправлять в личные сообщения.