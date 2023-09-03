Монтаж видео и публикация

$107
ВидеомонтажЗавершеннет заявок1 просмотр
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Описание по уже проделанной работе в приложении.

За август вышло $107 (90 монтаж + 5 публикации + 12 Captions)

4 месяца назад
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
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Выбранный исполнитель
slava_99
24 годаУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
$107
1 день
UAH
Монтаж выполнен на 5+. Отличная работа, всем довольны.
Как всегда, все супер, с заказчиком приятно работать