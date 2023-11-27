Потрібно зняти невеликий огляд для магазину велосипедів (Київ)

Ми шукаємо відео-монтажера/reels-мейкера, який буде відповідати за створення віральних відеороликів на тему технологій, бізнесу, мотивації тощо. Формат відео як тут: https://www.tiktok.com/@adam.digital Тобто беремо віральні теми та відео, адаптуємо їх під нас, створюємо контент ...