Потрібно зняти невеликий огляд для магазину велосипедів (Київ)

ВидеомонтажЗакрыт2 заявки11 просмотров
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Потрібно зняти і змонтувати ролик для одного товару. Необхідно виконавець який перебуває в Києві

21 день назад
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Дмитрий 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
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