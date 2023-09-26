Створення рекламного продаючого ролика для соціальних мереж

Потрібно створити рекламне відео інтернет-магазину патріотичних фігурок з закликанням на підписку, лайки, а також короткою розповіддю про самі фігурки (їх значення, символізм і тп) Від виконавця вимагається високий рівень роботи в сфері 3Д, озвучки, ...
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Потрібно створити рекламне відео інтернет-магазину патріотичних фігурок з закликанням на покупку фігурок, які є символом української ідентичності і незламності (у відео потрібно наголосити на важливості збереження в кожному цих якостей).
Від виконавця вимагається високий рівень роботи в сфері 3Д, озвучки, звуку, монтажі та SMM. Бажаним є досвід в продюсуванні.
Робота повинна бути виконана на високому рівні (перед виконання прошу надати приклади попередніх робіт).
Будемо раді на ваші пропозиції (вказуйте ціну виконання та дедлайн)!
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