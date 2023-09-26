Створення рекламного продаючого ролика для соціальних мереж

Потрібно створити рекламне відео інтернет-магазину патріотичних фігурок з закликанням на покупку фігурок, які є символом української ідентичності і незламності (у відео потрібно наголосити на важливості збереження в кожному цих якостей).



Від виконавця вимагається високий рівень роботи в сфері 3Д, озвучки, звуку, монтажі та SMM. Бажаним є досвід в продюсуванні.



Робота повинна бути виконана на високому рівні (перед виконання прошу надати приклади попередніх робіт).



Будемо раді на ваші пропозиції (вказуйте ціну виконання та дедлайн)!