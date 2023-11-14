Створити відео-презентацію SaaS сервісу

$200
ВидеомонтажЗакрыт7 заявок24 просмотра
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Зараз у нас є велике демо відео на 6хв sprintful.com/demo

Нам потрібне коротке, стисле, динамічне відео з приємною озвучкою.

Вказуйте будь ласка приклади робіт

месяц назад
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад