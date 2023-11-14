Створити відео-презентацію SaaS сервісу

Воспользуюсь услугами специалиста для съёмки и монтажа видео для Youtube (в том числе Shorts) и Facebook/Instagram.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Зараз у нас є велике демо відео на 6хв sprintful.com/demo
Нам потрібне коротке, стисле, динамічне відео з приємною озвучкою.
Вказуйте будь ласка приклади робіт
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