Ecosolutions_kh

Необходимо вычитать и перевести на украинский язык тексты о ртути и демеркуризации, включая страницу услуги и несколько статей. При успешном сотрудничестве возможно получение постоянных заказов.
- Переводы35 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется разработать 3 баннера и 10 картинок услуг для сайта на Prom.ua. Графика должна быть выполнена в одном стиле и учитывать квадратный формат изображений. Срок выполнения — до 31.10.2021. Баннеры должны информировать о филиалах, преимуществах услуг и проводить энергодиагностику. Необходимы правки и доработки по согласованию.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка 4 баннеров для сайта https://as-trans.kh.ua/. Формат .jpg, разрешение 1920х753, оптимизированные под web. Надписи и кнопка должны быть выполнены кодом. Баннеры должны соответствовать стилю и цветовой схеме сайта, шрифт - белый. Корректное отображение в мобильной версии обязательно.Баннеры13 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо скомпоновать одностраничный сайт, используя различные элементы готовых HTML-шаблонов, такие как шапка и отзывы. Контент менять не нужно, важно сохранить функционал. Все файлы шаблона будут предоставлены.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Рама самоката из листового металла, доступны лазерная резка, фрезеровка. Необходимо нарисовать легкую гармоничную конструкцию без излишеств 1. Облегчить отверстиями корпус (коробка 500х100 мм) не меняя форму; 2. Нарисовать ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 года назад
Настроить информацию о компании ecosolutions.com.ua в гугл мой бизнес, для выведения по ключевым запросам блока с контактами в выдачеПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $8
Для слайдера главной страницы: https://ecosolutions.com.ua/ нарисовать банер "Акции и скидки" Требования: 1920х600 пикселей .pngИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для интернет-магазина интим товаров (95% аудитории - мужчины, сайт в разработке) необходимо нарисовать логотип соответствующий данным требованиям: 1. Название Alice shop 2. Использовать "мультяшный" персонаж Алису 3. Шаблон сайта https://k-organic.com.ua/ (будет ...Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт https://k-organic.com.ua/, созданный на шаблоне https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=27575&filter_category_id=1&page=3 Необходимо: 1. Настроить футер в соответствии с дефолтным контентом шаблона http://prntscr.com/llz9xe В случае благоприятного опыта сотрудничества осуществлять поддержку и доработку сайтаСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для сайта: https://ecosolutions.com.ua/uslugi/ необходимо доделать: 1. Иконки в том же стиле, как представленные на сайте 1. Демеркуризация помещений - значек Hg в круге 2. Измерение радиационного фона - значек ...Иконки и Пиксель-арт23 заявкиЗакрыт7 лет назад