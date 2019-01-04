Ecosolutions_kh

Слава Ecosolutions_kh

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Статьи о ртути и демеркуризации, вычитать перевести на украинский язык

    Необходимо вычитать и перевести на украинский язык тексты о ртути и демеркуризации, включая страницу услуги и несколько статей. При успешном сотрудничестве возможно получение постоянных заказов.

    Переводы35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Графика для сайта на Prom.ua (Баннеры и картинки услуг)

    $100

    Требуется разработать 3 баннера и 10 картинок услуг для сайта на Prom.ua. Графика должна быть выполнена в одном стиле и учитывать квадратный формат изображений. Срок выполнения — до 31.10.2021. Баннеры должны информировать о филиалах, преимуществах услуг и проводить энергодиагностику. Необходимы правки и доработки по согласованию.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 4 баннера для сайта

    Требуется разработка 4 баннеров для сайта https://as-trans.kh.ua/. Формат .jpg, разрешение 1920х753, оптимизированные под web. Надписи и кнопка должны быть выполнены кодом. Баннеры должны соответствовать стилю и цветовой схеме сайта, шрифт - белый. Корректное отображение в мобильной версии обязательно.

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать одностраничный сайт из готового html-шаблона

    Необходимо скомпоновать одностраничный сайт, используя различные элементы готовых HTML-шаблонов, такие как шапка и отзывы. Контент менять не нужно, важно сохранить функционал. Все файлы шаблона будут предоставлены.

    HTML
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скетч электросамоката в одной проекции

    $20

    Рама самоката из листового металла, доступны лазерная резка, фрезеровка.  Необходимо нарисовать легкую гармоничную конструкцию без излишеств 1. Облегчить отверстиями корпус (коробка 500х100 мм) не меняя форму; 2. Нарисовать ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать логотип

    Для интернет-магазина интим товаров (95% аудитории - мужчины, сайт в разработке) необходимо нарисовать логотип соответствующий данным требованиям: 1. Название Alice shop 2. Использовать "мультяшный" персонаж Алису 3. Шаблон сайта https://k-organic.com.ua/  (будет ...

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка шаблона на OpenCart

    Сайт https://k-organic.com.ua/, созданный на шаблоне https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&amp;extension_id=27575&amp;filter_category_id=1&amp;page=3 Необходимо: 1. Настроить футер в соответствии с дефолтным контентом шаблона http://prntscr.com/llz9xe В случае благоприятного опыта сотрудничества осуществлять поддержку и доработку сайта

    Opencart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Иконки по исходнику, баннеры для сайта

    Для сайта: https://ecosolutions.com.ua/uslugi/ необходимо доделать: 1. Иконки в том же стиле, как представленные на сайте 1. Демеркуризация помещений - значек Hg в круге 2. Измерение радиационного фона - значек ...

    Иконки и Пиксель-арт23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Frambuas
Елена 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$150
10 баллов
3 года назад
Графика для сайта на Prom.ua (Баннеры и картинки услуг)
Отлично поработали над проектом)) Только положительные рекомендации! Четкое ТЗ, понятные правки, всегда на связи!
Очень легко и приятно работать, а результат на высоте. Спасибо за баннеры. Рекомендую
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