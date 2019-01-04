Ecosolutions_kh

Требуется разработать 3 баннера и 10 картинок услуг для сайта на Prom.ua. Графика должна быть выполнена в одном стиле и учитывать квадратный формат изображений. Срок выполнения — до 31.10.2021. Баннеры должны информировать о филиалах, преимуществах услуг и проводить энергодиагностику. Необходимы правки и доработки по согласованию.