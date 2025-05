Разработка сайтов на Python/Django или на PHP под любые CMS системы

Валидная кросбраузерна вёрстка сайтов (резина/статика) HTML5.0 + CSS3

Создание динамики с помощью JavaScript, jQuery, Raphael

Разработка GUI-приложений на Python, Qt C++, C, C#

Разработка приложений под Android, iOS, WP

Сложные парсеры на Python

Создание Фирменных стилей и Логотипов

Копирайтинг/Рерайтинг (уникальность от 90%)

Профессиональный перевод текстов

SEO-продвижение сайтов