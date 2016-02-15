Hitman537

Виталий Антощенко Hitman537

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Разработка сайтов на Python/Django или на PHP под любые CMS системы

Валидная кросбраузерна вёрстка сайтов (резина/статика) HTML5.0 + CSS3

Создание динамики с помощью JavaScript, jQuery, Raphael

Разработка GUI-приложений на Python, Qt C++, C, C#

Разработка приложений под Android, iOS, WP

Сложные парсеры на Python

Создание Фирменных стилей и Логотипов

Копирайтинг/Рерайтинг (уникальность от 90%)

Профессиональный перевод текстов

SEO-продвижение сайтов

Юридические услуги
нет отзывов
от $300
от 2 дней
#290
Дизайн интерфейсов и игр
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от $400
от 4 дней
#726
Мобильные приложения
нет отзывов
от $500
от 5 дней
#743
Системное программирование
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#768
Прикладное ПО
нет отзывов
от $500
от 5 дней
#1591
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $1000
#1814
Наружная реклама
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от $400
от 4 дней
#2176
Фирменный стиль
нет отзывов
от $1000
от 10 дней
#2415
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $600
от 5 дней
#3319
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1200
от 14 дней
#3592
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $200
от 2 дней
#4051
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $300
от 3 дней
#5333
Сайты «под ключ»
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от $1000
от 14 дней
#5864
Веб-программирование
нет отзывов
от $400
от 4 дней
#6343
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $500
от 4 дней
#6591
HTML-верстка
нет отзывов
от $300
от 5 дней
#8144
Копирайтинг
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#12550
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