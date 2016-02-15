Разработка сайтов на Python/Django или на PHP под любые CMS системы
Валидная кросбраузерна вёрстка сайтов (резина/статика) HTML5.0 + CSS3
Создание динамики с помощью JavaScript, jQuery, Raphael
Разработка GUI-приложений на Python, Qt C++, C, C#
Разработка приложений под Android, iOS, WP
Сложные парсеры на Python
Создание Фирменных стилей и Логотипов
Копирайтинг/Рерайтинг (уникальность от 90%)
Профессиональный перевод текстов
SEO-продвижение сайтов
Портфолио
- Корпоративный портал "Leader Team"1064 просмотра
- Студия дизайна интерьера "Девятые врата"878 просмотров
- Певица Герда935 просмотров
- Сайт магазна "MDF"319 просмотров
- Дизайн сайта Школы "Марины Марченко"414 просмотров
- Дизайн сайта мебельной фабрики "Лисогор"337 просмотров
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Дизайн интерфейсов и игр
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Мобильные приложения
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Прикладное ПО
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Наружная реклама
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Фирменный стиль
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Иллюстрации и Рисунки
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Интернет-магазины
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Наполнение сайтов
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Дизайн сайтов
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HTML-верстка
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Копирайтинг
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