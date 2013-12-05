Iloveall

Александр Семенов Iloveall

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн сайтов|Логотипы|Баннеры|Анимация|html,css,joomla|php|jScript|jQuery

Факультет: Компьютерных технологий

Кафедра: Компьютерной инженерии

e-mail: [email protected]

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Разработка дизайна:

• Сайты;

• Визитки;

• Баннеры;

• Иконки;

• Логотипы;

• Фирменный стиль;

• Бренд бук;

• Редизайн сайта;

Веб- программирование:

• Веб-приложения;

• Написание скриптов JavaScript;

• Анимационные скрипты;

• Технология ajax;

• Верстка html , css, php, joomla;

Разработка:

• Сайт-визитки;

• Сайт-каталоги;

• Информационные сайты;

• Корпоративные сайты;

• Интернет - магазины,

• Порталы;

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#495
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $15
от 2 дней
#1189
Анимация
нет отзывов
от $250
от 5 дней
#1279
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#1765
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1828
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1945
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#3223
Обработка фотографий
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#3282
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3597
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3973
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#4524
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