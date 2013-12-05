Дизайн сайтов|Логотипы|Баннеры|Анимация|html,css,joomla|php|jScript|jQuery
Факультет: Компьютерных технологий
Кафедра: Компьютерной инженерии
e-mail: [email protected]
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Разработка дизайна:
• Сайты;
• Визитки;
• Баннеры;
• Иконки;
• Логотипы;
• Фирменный стиль;
• Бренд бук;
• Редизайн сайта;
Веб- программирование:
• Веб-приложения;
• Написание скриптов JavaScript;
• Анимационные скрипты;
• Технология ajax;
• Верстка html , css, php, joomla;
Разработка:
• Сайт-визитки;
• Сайт-каталоги;
• Информационные сайты;
• Корпоративные сайты;
• Интернет - магазины,
• Порталы;
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#495
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $15
от 2 дней
#1189
Анимация
нет отзывов
от $250
от 5 дней
#1279
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#1765
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1828
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1945
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#3223
Обработка фотографий
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#3282
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3597
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3973
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#4524