Сделать базу данных премной комиссии университета, несколько факультетов, форма добавления абитуриентов, один запрос с формированием отчета, чтобы узнать кто поступил на бесплатно, кто за деньги, а кому места не досталось. Сортировка по баллам ЕГЭ.
- $20Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
Клиент MailAgent. Сам перепробовал несколько десятков вариантов скриптов - не работают. Выводит серый значок и всё, хоть в онлайне хоть в оффлайне.Прочее4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Существует база данных. Есть готовый SQL-запрос который вытаскивает из базы нужные поля. Нужно написать скрипт с этим запросом, который будет сохранять данные в текстовый файл(перезапись) на сервере построчно. Всего 20 строк.Веб-программирование18 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен скрипт бота, чтобы крутился на хостинге. Просьба тестировать скрипты перед тем как оставлять заявку. Нужен 100% рабочий скрипт.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Есть два PSD макета, нужно сверстать из них HTML-странички. Причем кроссбраузерные, резиновые и с заглушкой от IE6.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сверстать макеты сайта + прикрутить простенький скрипт чата(сложнее не требуется). Работает нормально, но есть необходимость внести ряд изменений для улучшения юзабилити. Подробности исполнителю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
В наличии имеется нетбук китайского производства с ARMv5-процессором и Android`ом на борту(линк №1 внизу). Необходимо исхитриться и установить на него любую адекватную версию Linux. Прикрутить к этой сборке поддержку работы 3G модема(есть большой выбор из ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо изучить две статьи(линки внизу) на английском по установке Arch Linux и грамотно пошагово объяснить этапы установки и назначение пакетов. Прошу указывать цены и сроки. Линк 1 -> http://kernelhacks.blogspot.com/2012/06/arch-linux-on-wm8650-netbook.html Линк 2 -> http://kernelhacks.blogspot.com/2012/06/arch-linux-on-wm8650-netbook-ii.htmlСистемное администрирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Только для настоящих волшебников. Превратить вывод из |контент| в формат |div-столб|контент|div-столб|. В div-столбах нужно разместить HTML-код: < center>< b> МенюВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо озвучить шаблон топа анекдотов. Первая запись(веселым располагающим женским голосом): "ТОП шуток недели "некоторого сайта точка РФ"". Остальные записи: "10-е место, 9-е место, 8-место...1-е место". В качестве пробы прошу присылать аудиофайл с первой записью(название ...Озвучивание1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Есть готовый движок Simple Quotes Engine, голосование в нем реализовано весьма криво. Необходимо переделать систему голосования так, чтобы оно происходило без перезагрузки страницы. На просторах интернета найдена версия с реализованным ajax, но при добавлении цитат, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад