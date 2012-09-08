Сотрудничеством с Дмитрием доволен, отличный исполнитель! После получения ТЗ без лишних вопросов приступил к созданию базы данных и выполнил заказ буквально за пару дней, а так как скорость исполнения заказа была очень важным параметром - Дмитрий справился на все 100%. Вся работа выполнена в точном соответствии с ТЗ, что говорит о внимательности и профессионализме исполнителя. После передачи готовой базы данных для тестирования, Дмитрий внес ряд существенных предложений и идей, которые позволят остаться в рамках ТЗ и в то же время упростить работу с базой, это несомненно говорит об опыте разработчика. Для внесения финальных изменений Дмитрию потребовалось не более 20 минут, а готовая база обрела новый функционал, позволяющий сэкономить часы рабочего времени! Отличный исполнитель, если за базой данных - то только к Дмитрию!