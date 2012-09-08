KaleevAS

Андрей Калеев KaleevAS

 
34 годаРоссия/Барнаул
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • База данных

    $20

    Сделать базу данных премной комиссии университета, несколько факультетов, форма добавления абитуриентов, один запрос с формированием отчета, чтобы узнать кто поступил на бесплатно, кто за деньги, а кому места не досталось. Сортировка по баллам ЕГЭ.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать PHP скрипт, генерирующий txt

    Существует база данных. Есть готовый SQL-запрос который вытаскивает из базы нужные поля. Нужно написать скрипт с этим запросом, который будет сохранять данные в текстовый файл(перезапись) на сервере построчно. Всего 20 строк.

    PHPSQL
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт ICQ бота

    Нужен скрипт бота, чтобы крутился на хостинге. Просьба тестировать скрипты перед тем как оставлять заявку. Нужен 100% рабочий скрипт.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо сверстать макеты сайта

    Сверстать макеты сайта + прикрутить простенький скрипт чата(сложнее не требуется). Работает нормально, но есть необходимость внести ряд изменений для улучшения юзабилити. Подробности исполнителю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Помощь в установке Linux

    В наличии имеется нетбук китайского производства с ARMv5-процессором и Android`ом на борту(линк №1 внизу). Необходимо исхитриться и установить на него любую адекватную версию Linux. Прикрутить к этой сборке поддержку работы 3G модема(есть большой выбор из ...

    AndroidHTMLLinux
    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Консультация по Linux-консоли

    Необходимо изучить две статьи(линки внизу) на английском по установке Arch Linux и грамотно пошагово объяснить этапы установки и назначение пакетов. Прошу указывать цены и сроки. Линк 1 -&gt; http://kernelhacks.blogspot.com/2012/06/arch-linux-on-wm8650-netbook.html Линк 2 -&gt; http://kernelhacks.blogspot.com/2012/06/arch-linux-on-wm8650-netbook-ii.html

    Linux
    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить PHP-код

    Только для настоящих волшебников. Превратить вывод из |контент| в формат |div-столб|контент|div-столб|. В div-столбах нужно разместить HTML-код: &lt; center&gt;&lt; b&gt; Меню

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Озвучка женским голосом (~3 мин.)

    Необходимо озвучить шаблон топа анекдотов. Первая запись(веселым располагающим женским голосом): "ТОП шуток недели "некоторого сайта точка РФ"". Остальные записи: "10-е место, 9-е место, 8-место...1-е место". В качестве пробы прошу присылать аудиофайл с первой записью(название ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • AJAX-голосование

    $10

    Есть готовый движок Simple Quotes Engine, голосование в нем реализовано весьма криво. Необходимо переделать систему голосования так, чтобы оно происходило без перезагрузки страницы. На просторах интернета найдена версия с реализованным ajax, но при добавлении цитат, ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
dslobozhaninov
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
База данных
Все отлично
Сотрудничеством с Дмитрием доволен, отличный исполнитель! После получения ТЗ без лишних вопросов приступил к созданию базы данных и выполнил заказ буквально за пару дней, а так как скорость исполнения заказа была очень важным параметром - Дмитрий справился на все 100%. Вся работа выполнена в точном соответствии с ТЗ, что говорит о внимательности и профессионализме исполнителя. После передачи готовой базы данных для тестирования, Дмитрий внес ряд существенных предложений и идей, которые позволят остаться в рамках ТЗ и в то же время упростить работу с базой, это несомненно говорит об опыте разработчика. Для внесения финальных изменений Дмитрию потребовалось не более 20 минут, а готовая база обрела новый функционал, позволяющий сэкономить часы рабочего времени! Отличный исполнитель, если за базой данных - то только к Дмитрию!
Ответный отзыв
galecki
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$20
10 баллов
11 лет назад
Необходимо сверстать макеты сайта
Андрей четко сформулировал ТЗ, работает по предоплате и умеет грамотно объяснить требования. Отличный заказчик.
Александр в короткие сроки смог сверстать макеты сайтов в соответствии с ТЗ. Перед началом работы самостоятельно составил план разработки и верстки, уточнил "тонкие" технические детали и предложил пути решения выявленных в процессе проблем. Адекватно и ответственно подошел к исполнению проекта. Результатом довольны на все 100!
Ответный отзыв
tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Озвучка женским голосом (~3 мин.)
Рада сотрудничеству! Позитивно, приятно, по предоплате. Рекомендую!
После размещения заявки Ирина оперативно предложила свою помощь по выполнению заказа. Учитывая её шикарное портфолио и просто потрясающий голос, решение было незамедлительно принято. Спустя пару часов работа была выполнена. Ирина предложила просто огромное количество вариантов из которых выбрать подходящее решение не составило труда. Работа была выполнена не на 100, а на 200%! Впредь буду работать только с ней - настоящий профессионал!!!!
Ответный отзыв
maxxdev
Максим 
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
AJAX-голосование
Было представлено исчерпывающее ТЗ. Все свои обязательство выполнил. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с более крупными проектами :-)
Очень доволен работой Максима! Отклик на проект получил уже через 30 минут после публикации. Максим очень быстро понял суть проблемы, и проведя удаленное экспресс-тестирование скрипта нашел и устранил ошибки, детально разъяснил суть некорректной работы. Также указал на слабые места в скрипте, которые стоит оптимизировать в дальнейшем. Вся работа заняла не более 20 минут. Очень оперативная и квалифицированная помощь. Результатом работы доволен на 100%!!!
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antony_d
Антон 
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Поправить PHP-код
Отличный заказчик. Внятно объяснил чего хочет.
Из 6 человек, попытавшихся выполнить задание, Антон стал единственным у которого все получилось. В процессе выполнения Антон учел все требования и пожелания, а также проявил инициативу и предоставил несколько вариантов решения. Помимо этого объяснил принцип работы исправленного кода и дал рекомендации по его дальнейшей корректировке. Несмотря на сложность, работа была выполнена в течении одного рабочего дня и по приемлемой цене. Антон зарекомендовал себя как грамотный специалист в области веб-программирования, работа выполнена на все 100%!!!
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