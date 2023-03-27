Webex Studio

Мы - команда специалистов с опытом работе в сфере от 4-х лет. К каждому проекту относимся творчески и с максимальной ответственностью. Распределение обязанностей в коллективе из 3 человек ведет к тому, что каждый заказ выполнятся в кратчайшие сроки (но без потери качества).

Наши Навыки:

— Создание Сайтов Под Ключ Любой Сложности и Объёмов.

— Разработка дизайна UI/UX, лототипа.

— Верстка любой сложности.

— Контекстная реклама и SEO продвижение.

— Мобильные приложения.

— Работаем на CMS: Opencart, WordPress. ModX, Magento, Bitrix, Drupal.

— Лендинги под ключ с высокой конверсией.

— Фреймворки:Laravel, YII2, Codeigniter, Node.js, Vue.js, Angular, React, Python и др.

— Адаптивная, валидная, кроссбраузерная верстка.

— Разработка моб. приложений под ключ: IOS И Android.

— Продвижение и контекстная рекламы с прозрачными отчетами за месяц.