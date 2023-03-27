Кирилл Ольшанский Kirill2023Kirill2023
Мы - команда специалистов с опытом работе в сфере от 4-х лет. К каждому проекту относимся творчески и с максимальной ответственностью. Распределение обязанностей в коллективе из 3 человек ведет к тому, что каждый заказ выполнятся в кратчайшие сроки (но без потери качества).
Наши Навыки:
— Создание Сайтов Под Ключ Любой Сложности и Объёмов.
— Разработка дизайна UI/UX, лототипа.
— Верстка любой сложности.
— Контекстная реклама и SEO продвижение.
— Мобильные приложения.
— Работаем на CMS: Opencart, WordPress. ModX, Magento, Bitrix, Drupal.
— Лендинги под ключ с высокой конверсией.
— Фреймворки:Laravel, YII2, Codeigniter, Node.js, Vue.js, Angular, React, Python и др.
— Адаптивная, валидная, кроссбраузерная верстка.
— Разработка моб. приложений под ключ: IOS И Android.
— Продвижение и контекстная рекламы с прозрачными отчетами за месяц.
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