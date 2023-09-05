Образование:
РГСУ – Российский государственный социальный университет (МГСУ; РСПИ ЦК; ВПШ)Психология Британская Высшая Школа ДизайнаГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Иностранные языки:
Английский язык – чтение профильной литературы
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Основные компетенции:
UX-проектирование систем. Создание портретов пользователя, проработка сценариев, тестирование, выработка MVP и целевых решений. Взаимодействие с бизнес-заказчиком и кросфункциональными командами разработки. Ведение нескольких продуктов в рамках проекта.
Работа по Agile или Waterfall.
web&interfaces – Sketch, Figma, InVision Studio
Прототипирование – Principle for MAC, InVision, Axure (базовые знания в html, CSS).
Верстка полиграфии – Adobe InDesign.
Векторная графика – CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Flash.
Растровая графика – Adobe Photoshop, PhotoPainter.
3D-графика – 3D MAX, ArchiCAD, 3D Home Architect (на уровне создания модели).
Видеомонтаж – Adobe Premier, Adobe AfterEffect.
Офисные пакеты – Microsoft Officce: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
Работа со звуком – Sony Soundforge, CoolEditPro, QuickTime, GarageBand.
Средства коллективной разработки: Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2008
Создание динамических скинов для всех элементов интерфейса (XtraForm, XtraGrid, XtraBar и т.д.) при помощи DevExpress SkinEditor. Имею навык формирования dll-скина для программистов
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Иллюстрации: https://www.behance.net/Myxa
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