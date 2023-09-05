Продуктовый дизайнер

Образование:

РГСУ – Российский государственный социальный университет (МГСУ; РСПИ ЦК; ВПШ)Психология Британская Высшая Школа ДизайнаГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Иностранные языки:

Английский язык – чтение профильной литературы

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Основные компетенции:

UX-проектирование систем. Создание портретов пользователя, проработка сценариев, тестирование, выработка MVP и целевых решений. Взаимодействие с бизнес-заказчиком и кросфункциональными командами разработки. Ведение нескольких продуктов в рамках проекта.

Работа по Agile или Waterfall.

web&interfaces – Sketch, Figma, InVision Studio

Прототипирование – Principle for MAC, InVision, Axure (базовые знания в html, CSS).

Верстка полиграфии – Adobe InDesign.

Векторная графика – CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Flash.

Растровая графика – Adobe Photoshop, PhotoPainter.

3D-графика – 3D MAX, ArchiCAD, 3D Home Architect (на уровне создания модели).

Видеомонтаж – Adobe Premier, Adobe AfterEffect.

Офисные пакеты – Microsoft Officce: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.

Работа со звуком – Sony Soundforge, CoolEditPro, QuickTime, GarageBand.

Средства коллективной разработки: Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2008

Создание динамических скинов для всех элементов интерфейса (XtraForm, XtraGrid, XtraBar и т.д.) при помощи DevExpress SkinEditor. Имею навык формирования dll-скина для программистов

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