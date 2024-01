Perl, php, sql, javascript(jquery), linux/freebsd,etc

Резюме:

perl developer, php developer, freebsd linux developer / administrator

perl программист, php программист, freebsd linux программист / администрато

Имя: Дмитрий Шиленко

email: q7u5 @ ukr.net

тел: 8 *068* 353*25*20

icq: 582*099*324

Проживание: г. Киев

Возможен переезд : Украина , Беларусь , Казахстан , Россия , Другие страны .

Дата рождения: 24 сентября 1986.

Опыт работы: более 3 лет

Тип/график работы: полная занятость (full time), частичная занятость, любой график, удаленная (freelance), переезд в другой город

Ключевые технологии: perl,php,sql(mysql,pgsql),javascript(jquery),freebsd/linux,css3/html5

Опыт работы и профессиональные навыки:

- Программирование: Perl, php (изучаю так же: С/C++/Java/Python/Ruby).

- Perl: OOP, Catalyst, Moose (базово), MooseX (базово), Template::Toolkit (базово), HTML::Template, DBIx::Class, DBI, SQL::Abstract, IPC (базово), IO::Socket (базово), etc.

- Php: свободное владение, рассматривал Yii Framework и Zend Framework, выполнял заказы (см. внизу).

- Базы данных: MySQL, PostgreSQL (основы, выполнял один заказ), SQLite.

- JavaScript (уверенное владение), jQuery, UI, ajax, json, DOM, spoller, etc

- HTML/CSS на среднем уровне (писать "с нуля" верстку и дизайн прозьба не предлагать).

- OO любой сложности, читаю, пишу.

- Администрирование FreeBSD/Linux[CentOS, Debian] (предпочитаю FreeBSD), настройка веб сервера под проект.

Web Server: Apache22 (mod_perl, FastCGI, mod_php), nginx;

DNS: PowerDNS, Bind9;

MTA: почтовая системы в связке: Postfix+Courier-imap+Cyrus-sasl+etc, Exim+dovecot+etc, Postfix+DBMail (предпочитаю Postfix);

Proxy: Squid.

Ftp: ProFTP, etc.

так же: jail, OpenVPN, etc.

- Английский чтение тех. литературы.

- Порядочность выполнения работ.

- Желание учиться.

Профессиональный опыт

* Perl программист

02.2011– 08.2011 "Название компании" ,

"Название компании" (коммерческая тайна)

Компания занимется: интернет маркетингом, парнерскими программами, биллингом, разработкой различных сайтов и магазинов, поддержкой пользователей со всего мира и разных языках

Достижения: выполнено много работы, сложные технические решение, высокие нагрузки т.д

Обязаности: поддержка биллинговой системы

Perl,MySQL,jQuery,FreeBSD,Linux,php,etc

(Продолжаю работать)

* Perl программист

01.2011– 02.2011 Freelance ,

Файловый хостинг FerryFile http://ferryfile.com/ Xfilesharing (модули к скриптам)

Perl, MySQL, VsFTPd, CentOS

* Perl программист

10.2010– 12.2010 Freelance ,

Настройка сервера для сайта знакомств

CentOS, Apache20, MySQL, Postfix, etc

так же: разработка движка знакомств

* Perl программист

07.2010– 12.2010 Freelance ,

Файловый хостинг KeepFile http://www.keepfile.com/ Xfilesharing (модули к скриптам)

Perl, MySQL, JQuery, nginx, CentOS

Достижения:

выполнено много работы, сложные технические решение, высокие нагрузки, разработка красивого UI jquery интерфейса

* Perl программист

06.2010– 07.2010 Relmax ,

Компания Relmax из Огайо (США)

Работа над сайтом EasyHits4U.com, обновление существующего функционала и программирование новых функций. Это самая популярная в мире система обмена посетителями (т.н. трафикообменка) и самый успешный проект компании, который работает с 2003 года и на котором зарегистрировано 276 000 пользователей, и их кол-во постоянно растет.

Perl, MySQL, JQuery

* Perl программист

05.2010– 06.2010 Freelance ,

заказ: модули к файлообменнику http://sibsoft.net/xfilesharing.html http://cityhost.mk.ua

Perl, MySQL + ISPmanager, ProFTPd

* Php программист

10.2009– 12.2009 controlstyle.com.ua ,

http://autoprofi.ua/ выполнял заказ, модули для программы

php + mysql

* Perl программист

08.2009– 09.2009 Грифин ,

заказ: защита от спама админка для пользователей Greylist,Whitelist,Blacklist

Perl + PgSQL

* Php программист

05.2009– 07.2009 Аадмант ,

выполнял заказ для телекоммуникационной компании, модули для программы на php, кабинет пользователей

* Perl программист

01.2009– продолжаю работать "Startap" ,

Tree Portal (большой мультимедиа портал) : фото, видео (сервис с перекодированием видео), социальная сеть, древовидные разделы, контенты, комментарии, приватные фото и видео альбомы, группы с конструктором анкетирования и т.д., профиль, комментарии к фото и видео, голосование, рейтинги, управление для пользователей, уровни доступа, модераторы и администраторы и много другое...).

(perl, MVC Catalyst, MySQL, SQL::Abstract)

* Perl программист

11.2008– 02.2009 Freelance ,

http://x0.org.ua/web/simplemail/

http://freshmeat.net/projects/simplemailadmin/

Simplemail Admin facilitates management of virtual domains in Exim, Postfix, and other mail servers.

(perl, MySQL)

Достижения:

patch для SQLite http://code.google.com/p/simplemailadmin/

(использует хостинговая компания)

