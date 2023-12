Опыт работы в IT: более 7 лет

• Developed Adobe Flex/Adobe AIR/PHP/Java Software applications

• Extensive knowledge of Object Oriented Design and development patterns

• Experience in developing interactive, graphic based application GUIs. Skilled in Flex component lifecycles

Graphical and Programmatic Skinning, Editing: PhotoShop, Paint.net

• Strong creativity, communication and problem-solving skills.

• Deep understanding of Action Script 3.0 and Adobe Flex builder 2/3/4

• Additional languages: developer web site and desktop application with .NET C#, webservices, business logic

and some hibernates quieries with JAVA, websites with PHP 4/5, base C++, Delphi, SQL, JavaScript, HTML/

DHTML, CSS, YAML, shell scripts

• Proficient with Flex Builder IDE, Eclipse platform, Intellij IDEA, MS Visual Studio, Zend IDE, NetBean

• Familiarity with online Flash-based video players and video streaming technologies Adobe Flash Media.

• Application Server: IIS, Apache, Tomcat, JBoss

• Operating Systems: Windows9x/2000/XP/Vista/7, Unix, Linux

• Database Systems: MS SQL, MySQL, Postgres SQL

• ORM: Propel, Doctrine

• Experience working within development frameworks (e.g. MVC Architecture): Cairngorm, Mate, Clear Toolkit,

RBNS, Symfony, Spring, Jquery

• Templates: Smarty, Fast templates, FLEXY

• Version Control: Tortoise SVN (console & GUI)

• Additional technologies: Webservices, SOAP, AMF, RTMP, RegExp, Video Streaming, Camera & Microphone

API (Flex), BlazeDS

Личные качества: Коммуникабельный, дисциплинированный, инициативный, настойчивый, имею организаторские способности, адекватно реагирую на критику, свободно взаимодействую с командой, психологически устойчив, умею работать в кризисных ситуациях, ответственный, легко обучаюсь. Могу работать часть своего времени на выезде, удаленно.