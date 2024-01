web верстальщик HTML CSS Javascript

Здравствуйте! Меня зовут Юрий! Я начинающий web верстальщик HTML CSS Javascript. Предлагаю свои услуги по верстке веб страниц по готовому дизайну - макету PSD ( Photoshop ). Могу попытаться прикрутить верстку к WordPress или Joomla. Можно также попробовать самописный сайт полностью с нуля на PHP, без фреймворков. Знаком с Laravel, Angular но пока что руки не дошли написать полностью работоспособные тестовые сайты на них и протестировать. Можно так же попробовать сделать дизайн сайта PSD ( Photoshop ) Ну вообщем все что знаю рассказал. На фрилансе не разу не работал вот решил попробовать. С XML AJAX Bootstrap Less Sass Yii2 ReactJS Vue.js c++ c# Java тоже пытался разобраться - освоить что то успешно, а что то вообще безнадежно неудачно. Хватался за все вот и решил выбрать направление HTML CSS Javascript PHP. Наверное не стоило упоминать то в чем я не смог разобраться, но я просто хотел показать что нахожусь в поиске правильного для себя направления развития в этой сфере. И готов много работать что бы достичь хоть каких нибудь результатов. Прекрасно понимаю что пока не набрался опыта деньги далеко не на первом месте при выборе заказов.

Главное портфолио и реальный опыт работы.