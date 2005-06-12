Victor_Sor

Требования: На работу приглашает Центральная электронная библиотека гражданской авиации России (ведется частной фирмой ООО Авиа-Медиа при поддержке страховых компаний). Имеется 360 подписчиков, дружный не большой коллектив профессионалов, большое количество работы (фонд около 1 млн. страниц ...
- $800Прикладное ПОнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2000
Требования: На работу приглашает Центральная электронная библиотека гражданской авиации России (ведется частной фирмой ООО Авиа-Медиа при поддержке страховых компаний). Имеется 360 подписчиков, дружный не большой коллектив профессионалов, большое количество работы (фонд около 1 млн. страниц ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требования: На работу приглашает Центральная электронная библиотека гражданской авиации России (ведется частной фирмой ООО Авиа-Медиа при поддержке страховых компаний). Имеется 360 подписчиков, дружный не большой коллектив профессионалов, большое количество работы (фонд около 1 млн. страниц ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1700
Ищем профессионала, строго: большой личный опыт программирования и ведения сайтов (портфолио и рекомендации), высшее образование (авиационное как +), отличное знание технологии (желательны сертификаты – PHP, MySQL, DHTML, CSS, JavaScript, Photoshop, Corel, PDF, VBA, MS Project, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Имеется простейшая БД на Access 2003 (пока 3500 записей, будет максимум 9500), в ней есть подчиненные формы. 1. Требуется вывести эту БД на сайт в ИНтернет, в его закрытую зону (сайт http://Lib.avia-media.ru , на ...Базы данных9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
В небольшую "семейную" фирму требуется опытный web-мастер - заместитель директора по интернет-направлению. Он должен в совршенстве знать DHTML, JavaScript, PHP5, MySQL, Apache и FreeBSD (Flash как +). Нужно будет быстро освоить SEO, e-commerce и заняться ...Управление проектаминет заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Уважаемые коллеги! Нашей фирме хочется немного упорядочить свою жизнь при помощи VBA (Visual Basic, встроенный в MS Office). Мы сканируем документы и у нас есть так наз. "заявка на сканирование". Мы хотим чтобы она ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад
Уважаемые коллеги! Уже больше месяца слежу за этим сайтом телеработы, кажется тут все серьезно, поэтому вот мой проект (сейчас буду пробовать его оплатить:) Требуется написать скрипт-аналог http://www.bookler.ru (поиск книг в Инет-магазинах). 1. Зачем: хотим предлагать одну услугу покупателям ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт18 лет назад
- $150
Нужно срочно написать скрипт для Акробата, который (бюджет $150 по этапам): 1.($50). Нападает на файл pdf и выдергивает из него кусочки файла с заданной стр до заданной, а сам файл сохраняет с именем с заданным префиксом. (все ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт19 лет назад