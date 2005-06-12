Victor_Sor

Михайлович Виктор Victor_Sor

 
NaN летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист в электронное издательство

    $800

    Требования: На работу приглашает Центральная электронная библиотека гражданской авиации России (ведется частной фирмой ООО Авиа-Медиа при поддержке страховых компаний). Имеется 360 подписчиков, дружный не большой коллектив профессионалов, большое количество работы (фонд около 1 млн. страниц ...

    PHPMySQLDelphiApache
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Начальник отдела Интернет-технологий

    $2000

    Требования: На работу приглашает Центральная электронная библиотека гражданской авиации России (ведется частной фирмой ООО Авиа-Медиа при поддержке страховых компаний). Имеется 360 подписчиков, дружный не большой коллектив профессионалов, большое количество работы (фонд около 1 млн. страниц ...

    PHPJavascriptMySQLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Заместитель старшего системного администратора

    $1000

    Требования: На работу приглашает Центральная электронная библиотека гражданской авиации России (ведется частной фирмой ООО Авиа-Медиа при поддержке страховых компаний). Имеется 360 подписчиков, дружный не большой коллектив профессионалов, большое количество работы (фонд около 1 млн. страниц ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Начальник отдела Интернет-технологий

    $1700

    Ищем профессионала, строго: большой личный опыт программирования и ведения сайтов (портфолио и рекомендации), высшее образование (авиационное как +), отличное знание технологии (желательны сертификаты – PHP, MySQL, DHTML, CSS, JavaScript, Photoshop, Corel, PDF, VBA, MS Project, ...

    PHPJavascriptMySQLCSS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вывод БД на Access 2003 в Интернет

    $250

    Имеется простейшая БД на Access 2003 (пока 3500 записей, будет максимум 9500), в ней есть подчиненные формы. 1. Требуется вывести эту БД на сайт в ИНтернет, в его закрытую зону (сайт http://Lib.avia-media.ru , на ...

    MySQL
    Базы данных9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Опытный web-мастер - заместитель директора по интернет-направлению

    $2500

    В небольшую "семейную" фирму требуется опытный web-мастер - заместитель директора по интернет-направлению. Он должен в совршенстве знать DHTML, JavaScript, PHP5, MySQL, Apache и FreeBSD (Flash как +). Нужно будет быстро освоить SEO, e-commerce и заняться ...

    JavascriptMySQLApacheFreeBSD
    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Написать макрос на VBA для EXCEL

    $100

    Уважаемые коллеги! Нашей фирме хочется немного упорядочить свою жизнь при помощи VBA (Visual Basic, встроенный в MS Office). Мы сканируем документы и у нас есть так наз. "заявка на сканирование". Мы хотим чтобы она ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Написать скрипт-аналог www.bookler.ru (поиск книг в Инет-магазинах)

    Уважаемые коллеги! Уже больше месяца слежу за этим сайтом телеработы, кажется тут все серьезно, поэтому вот мой проект (сейчас буду пробовать его оплатить:) Требуется написать скрипт-аналог http://www.bookler.ru (поиск книг в Инет-магазинах). 1. Зачем: хотим предлагать одну услугу покупателям ...

    PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен скрипт на JavaScript в Acrobat 5.0

    $150

    Нужно срочно написать скрипт для Акробата, который (бюджет $150 по этапам): 1.($50). Нападает на файл pdf и выдергивает из него кусочки файла с заданной стр до заданной, а сам файл сохраняет с именем с заданным префиксом. (все ...

    Javascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    19 лет назад