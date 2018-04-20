alex7085

Александр Деньдобрый alex7085

 
28 летУкраина/Винница
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
DenDevin
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужен специалист по CMS Simpla.
Было приятно работать с Александром - как всегда на высоте коммуникация, четкая постановка задачи и оплата в срок. Однозначно рекомендую работать с Александром, вы приобретете полезный опыт в общении с заказчиками.
Работаю с Денисом не первый раз. Быстро справляется с поставленной задачей, хорошо разбирается в разных CMS и решает возникшую проблему. Очень хороший специалист за недорогую плату. Однозначно рекомендую и конечно же буду обращаться еще!
Ответный отзыв
DenDevin
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Доработать функционал на Wordpress
Александр - один из лучших заказчиков, с которым мне приходилось работать. Четкая постановка задачи, постоянный онлайн и оплата в срок - те качества, которые мне очень понравились во время сотрудничества с Александром.
Исполнитель быстро справился с заданием, прекрасно владеет Wordpress. Весь функционал был реализован в полном объеме. Однозначно рекомендую к сотрудничеству и обязательно буду обращаться еще!
Ответный отзыв