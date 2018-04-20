Здравствуйте! Есть готовый сайт. Задача нужно сделать мобильную версию сайта (верстка и программная часть фронтенда на Vue js). PSD есть, нужно отверстать, а потом запрограммировать функционал . Кто готов обсудить и приступить оставляйте скайп для связи , сроки чем ...
- $200Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день . Нужен специалист на доработку сайта . Сайт на Opencart. ТЗ предоставлю в ЛС. Работаю поэтапной оплате без предоплата. Удобно обсудить проект в скайпе .Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте . Кто может помочь с подключениям интернет касс к modx, оставляйте скайп обсудим детали ! Работаю только поэтапной оплате! Жду ответов . С уважением Александр !Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Ищу специалиста для разработки серверной части и REST API для игры в социальных сетях на node.js подробности в скайпе работы много надо выделять 8 часов в день оплата поэтапнаяВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Подробности в личное сообщение скайпаСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен специалист по CMS Simpla. Перестала отображаться админка сайта и съехала верстка во фронтенде. Ищу грамотного разработчика, способного быстро и за умеренную цену решить задачу. Все подробности о задании отправлю заинтересовавшимся."Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ищу опытного специалиста, который быстро выполнит работу и внесет требуемый функционал на Wordpress. Желательно именть опыт в выполнении заданий по этой CMS. Оставляйте заявки, все подробности в переписке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Надо изменить фильтр на сайте и шаблон .Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $40
Подробное тз кандидату.Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад