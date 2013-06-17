Веб-программист (PHP). опыт работы: 6 лет. Создание сайтов, парсеров и др.

Веб-программист.

Знания:

Языки и фреймворки:

PHP4, PHP5, SQL (MySQL), HTML, CSS, Javascript, Ajax, jQuery, Prototype, PERL (начальный уровень), Ruby (начальный уровень) PEAR (начальный уровень). Google Map API.

Технологии и протоколы:

ООП программирование, паттерны ООП, SOAP Web Services, HTTP, SMTP.

Работа с CMS:

Drupal 6 (доработка шаблонов, редизайн), PHPBB Forum 3 (установка модов, шаблонов, редизайн, обновление, поддержка).

Платежные системы, интеграция на сайт:

OSMP, Visa и др.

Опыт работы: более 6 лет в создании и поддержки сайтов, веб-сервисов (SOAP) и проч. скриптов (парсеры сайтов и т.п.).

Дополнительные навыки:

Работа с вебхостинг-панелями Drirectadmin/CPanel.

Java 6, Java ME; С# 2.0, C# 3.5 создание небольших десктоп-приложений и утилит.

Работа в Adobe Photoshop, Adobe Flash (Action Script).

Macromedia DreamWeaver, Visual Studio, Corel Draw, 3DMax

Языки:

Русский - родной (есть опыт написания очерков и статей на различные тематики),

технический и разговорный английский - свободно.

Украинский - начальный разговорный уровень.

Польский - начальный уровень.

Немецкий - со словарем.

Грузинский - разговорный.

Образование:

Высшее (незаконченое)

Портфолио:

Не могу добавить, т.к. по договору с фирмой, в которой сейчас работаю, сайты не могут быть выставлены в резюме. Могу сказать, делал много средних, и несколько крупных проектов.