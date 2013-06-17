Веб-программист.
Знания:
Языки и фреймворки:
PHP4, PHP5, SQL (MySQL), HTML, CSS, Javascript, Ajax, jQuery, Prototype, PERL (начальный уровень), Ruby (начальный уровень) PEAR (начальный уровень). Google Map API.
Технологии и протоколы:
ООП программирование, паттерны ООП, SOAP Web Services, HTTP, SMTP.
Работа с CMS:
Drupal 6 (доработка шаблонов, редизайн), PHPBB Forum 3 (установка модов, шаблонов, редизайн, обновление, поддержка).
Платежные системы, интеграция на сайт:
OSMP, Visa и др.
Опыт работы: более 6 лет в создании и поддержки сайтов, веб-сервисов (SOAP) и проч. скриптов (парсеры сайтов и т.п.).
Дополнительные навыки:
Работа с вебхостинг-панелями Drirectadmin/CPanel.
Java 6, Java ME; С# 2.0, C# 3.5 создание небольших десктоп-приложений и утилит.
Работа в Adobe Photoshop, Adobe Flash (Action Script).
Macromedia DreamWeaver, Visual Studio, Corel Draw, 3DMax
Языки:
Русский - родной (есть опыт написания очерков и статей на различные тематики),
технический и разговорный английский - свободно.
Украинский - начальный разговорный уровень.
Польский - начальный уровень.
Немецкий - со словарем.
Грузинский - разговорный.
Образование:
Высшее (незаконченое)
Портфолио:
Не могу добавить, т.к. по договору с фирмой, в которой сейчас работаю, сайты не могут быть выставлены в резюме. Могу сказать, делал много средних, и несколько крупных проектов.