dobrodobro

Добрый день! Нам нужно сделать верстку сайта банка. Всего будет 21 страница. Дизайн ещё не полностью готов, но можно уже начинать. ТЗ и прототипы имеются. Верстку ...
HTML-верстка9 заявок
Закрыт
7 лет назад
Добрый день! Нам нужно сделать верстку сайта банка. Всего будет 21 страница. Дизайн ещё не полностью готов, но можно уже начинать. ТЗ и прототипы имеются. Верстку ...
Необходимо сделать сайт на 1С Битрикс на существующем дизайне с частичным переносом функционала со старого сайта. Сайт страховой компании. На сайт будет установлена система управления «1С-Битрикс: Управление сайтом», редакция «Бизнес» Структура сайта: ...
Работаем только со специалистами успешно выполнившими тестовое задание! Что нам нужно от баннермейкера: - Анимация мастер-баннера по утвержденному сториборду; - Экспорт HTML-баннеров из Flash и оптимизация; - Подготовка ресайзов ...