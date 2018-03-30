dobrodobro

Павел dobrodobro

 
46 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Да не устанем мы, творя DOBRO (Плутарх)

  • Cайт на 1С Битрикс

    Необходимо сделать сайт на 1С Битрикс на существующем дизайне с частичным переносом функционала со старого сайта.  Сайт страховой компании. На сайт будет установлена система управления «1С-Битрикс: Управление сайтом», редакция «Бизнес» Структура сайта: ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка дизайна и ресайзы веб-баннеров

    Работаем только со специалистами успешно выполнившими тестовое задание! Что нам нужно от баннермейкера:  - Анимация мастер-баннера по утвержденному сториборду; - Экспорт HTML-баннеров из Flash и оптимизация; - Подготовка ресайзов ...

    CSSFigmaHTMLJavaScriptSketch
    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад