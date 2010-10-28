Сайт компании которая занимается управлением капиталом на рынке Форекс. Примеры похожих сайтов http://sangroup.biz/ http://landora-investing.com/ Авторизация в личный кабинет клиента с шифрованием, в кабинете тикетная система, с полным учетом заявок на операции. (Оформляются заявки на ввод-вывод средств ...
Программист, управление проектами, руководство разработки.
Опыт разработок программ и скриптов в том числе с использованием MVC на Perl, PHP, Javascript (JQuery, JQueryUI), Ajax, Ruby, C, sh, sed, awk, 1С, web-engines (OWOX, Bitrix).
Проектирование, разворачивания и администрирования и выделенных веб-серверов для нагруженных проектов на базе FreeBSD 7-9, CentOS 5-6.4, с использованием Apache, Nginx, php-fpm, mod_perl, MySQL, Sphinx, pf, iptables, GIT, postfix, sendmail
Интернет-проекты
- Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
По верхнему меню: 1. Главная, оплата и доставка, акции и распродажи, контакты - это кнопки, при нажатии которых мы переходим на информационные страницы. 2. Малыши, девочки 2-4 ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Есть работающий магазин на одной цмске. http://extreme-sport.com.ua http://best-podarok.kiev.ua/ К работающему магазину подключаются домены спутники, на каждый домен требуется свой дизайн. Дизайн должен представлять из себя забрендированную под производителя страничку, со своим фоном, другим оформлением кнопочек, форм и т.д. Требуется дизайн ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $820
Интернет магазин сумок (дорожная, классическая, клатчи, дизайнерская и т.д), обуви (туфли, босоножки, сапоги, ботильоны и т.д), зонтиков, ремней, платки, шарфы, очки, бижутерия и прочей галантереи для женщин. Строгий, простой, понятный дизайн с качественным контентом и наполнением Пример такого исполнения ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад