Владимир как заказчик очень честный, добросовестный и корректный человек. Хоть он выступил в роли посредника и были некоторые трудности с прямым заказчиком в плане технических вопросов, Владимир всегда был на связи, всегда помогал и согласовывал спорные вопросы. Я очень довольна, так как получила опыт и сделала выводы как работать и что нужно делать в подобной ситуации, а это бесценно.