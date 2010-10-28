el-vis

Владимир el-vis

 
40 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Формулирую и реализую невыполнимые задачи.

Программист, управление проектами, руководство разработки.

Опыт разработок программ и скриптов в том числе с использованием MVC на Perl, PHP, Javascript (JQuery, JQueryUI), Ajax, Ruby, C, sh, sed, awk, 1С, web-engines (OWOX, Bitrix).

Проектирование, разворачивания и администрирования и выделенных веб-серверов для нагруженных проектов на базе FreeBSD 7-9, CentOS 5-6.4, с использованием Apache, Nginx, php-fpm, mod_perl, MySQL, Sphinx, pf, iptables, GIT, postfix, sendmail

Интернет-проекты

http://matrix.ua

http://003.ua

http://003.com.ua

http://technopolis.com.ua

http://camery.ru

http://pilesosy.ru

http://orgtex.ru

PHPJavascriptMySQLjQueryNginxCentOSApachePerlAjaxFreeBSD

  • Сайт под ключ для финансовой компании

    Сайт компании которая занимается управлением капиталом на рынке Форекс. Примеры похожих сайтов http://sangroup.biz/ http://landora-investing.com/ Авторизация в личный кабинет клиента с шифрованием, в кабинете тикетная система, с полным учетом заявок на операции. (Оформляются заявки на ввод-вывод средств ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн с версткой. Интернет-магазины

    $250

    Есть работающий магазин на одной цмске. http://extreme-sport.com.ua http://best-podarok.kiev.ua/ К работающему магазину подключаются домены спутники, на каждый домен требуется свой дизайн. Дизайн должен представлять из себя забрендированную под производителя страничку, со своим фоном, другим оформлением кнопочек, форм и т.д. Требуется дизайн ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина женских аксессуаров

    $820

    Интернет магазин сумок (дорожная, классическая, клатчи, дизайнерская и т.д), обуви (туфли, босоножки, сапоги, ботильоны и т.д), зонтиков, ремней, платки, шарфы, очки, бижутерия и прочей галантереи для женщин. Строгий, простой, понятный дизайн с качественным контентом и наполнением Пример такого исполнения ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lereena
Ксения 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$820
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для интернет-магазина женских аксессуаров
Сотрудничеством осталась довольна, к заказчику никаких претензий, все прошло идеально. Спасибо за работу!
Очень доволен работой Ксении, дизайн соответствует всем нашим пожеланиям. Приятно что она как дизайнер не только уделяет внимание мелочам, но и советует как лучше по собственной инициативе, предлагая несколько вариантов на рассмотрение. Работа была выполнена удивительно быстро, будем сотрудничать еще.
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AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Магазин детских товаров на Virtuemart
Владимир как заказчик очень честный, добросовестный и корректный человек. Хоть он выступил в роли посредника и были некоторые трудности с прямым заказчиком в плане технических вопросов, Владимир всегда был на связи, всегда помогал и согласовывал спорные вопросы. Я очень довольна, так как получила опыт и сделала выводы как работать и что нужно делать в подобной ситуации, а это бесценно.
Самое главное что в общении все спорные вопросы были учтены и согласованы. Качеством работы доволен. Главное изначально максимально полно описать и согласовать проект :)
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