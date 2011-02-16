inviteplus

Разработка программы для платформ IOS и андроид, аналог BPM Detector Функционал 1. Счет темпа музыки по нажатиям юзера 2. Показ текущего темпа музыки за последние 4 такта ...
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для старта приложения необходимо наличие в системе источника dv сигнала с потоком. Система WinXP или Win7 Необходимо разработать решение, которое бы эмулировало устройство (с потоком, транслировать любую картинку).Системное программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно соединить две штуки 1. Mumble - программа для голосового общения http://mumble.sourceforge.net/Development 2 EAC - античит к игре http://www.easyanticheat.net/v2/index.php?p=license На выходе приложение, которое автоматически подключается к серверу голосового чата ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно настроить модуль импорта информации о каталоге товаров (наличие, цены, и т.д.) из базы 1С торговля и склад 7.7 в VirtueMart 1.1.4 stable (Joomla! 1.5.15 Stable)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен аниматор\программист на Flash с знаниями того как делать приложения на Iphone. Или Аниматор low poly персонажей. Деньги и сроки обговариваются индивидуально. Обязательные требования: Необходимые навыки ...Анимация2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть в наличии программа, база данных, с которой она работает. Нужно пофиксить баги, и настроить импорт информации в базу из xls файла, который всегда однотипный. База есть, исходники. Delphi 7 ...Базы данных5 заявокЗакрыт14 лет назад
Создание флеш-плеера. Функционал: 1. Возможность субтитров, время вывода субтитра и данных берутся из базы MySQL 2. Предпросмотр кадров ролика при наведении мышью на ролик. 3. Вывод названия ролика по тэгам, которые находятся ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
База данных ведения учета страховых полисов, расчета комиссионных для сотрудников небольшого предприятия. Возможность импорта данных их файлов отчета от основной компании. Основа - база MySQL. Работа через веб интерфейс.Базы данных14 заявокЗакрыт14 лет назад
Имеются базы данных DBF. Нужна прога, которая будет брать определенные данные (таблицы и поля известны) из DBF и складывать их в MySQL. Т.к. база в SQL (люди, организации, события) уже создана и возможны совпадения, то ...Базы данных8 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу разработчика. Имеется база с контентом. Скрипт должен уметь: 1. Брать из имеющихся страниц куски текста заданной длины по количеству слов. 2. Анализировать эти куски через Яндекс на уникальность. 3. Выдавать и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад