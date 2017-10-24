kardinaldon

Заполнение не сложное, в основном copy/paste, редактируется только название, а описание размечается в html (используется только, абзац и не нумерованный список), остальные параметры берутся с сайта-донора. Так как размечать придется разного объема описания - на одно ...
Будущее всегда начинается сейчас. Марк Стрэнд
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- Наполнение сайтов141 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $5
Логотип для интернет магазина православных товаров ВСлове (vslove.ru). Особых предпочтений нет, соответствие тематике сайта.Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание карточек товаров, дополнение существующих в 1с (знание всех тонкостей программы не требуется, задача простая, хорошо прописана в инструкциях, не сильно отличается от создания карточек товаров в популярных CMS), информация для заполнения доступна на сайтах ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание карточек товаров, дополнение существующих в 1с (знание всех тонкостей программы не требуется, задача простая, хорошо прописана в инструкциях, не сильно отличается от создания карточек товаров в популярных CMS), информация для заполнения доступна на сайтах ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад