kardinaldon

Андрей kardinaldon

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Будущее всегда начинается сейчас. Марк Стрэнд

Категории работ :

  • Team Leader
  • Project Manager
  • Сайт под ключ
  • Дизайн / Верстка
  • Контент менеджмент
Опыт работы с различными CMS :

  • Bitrix
  • WordPress
  • Joomla
  • OpenCart
  • DLE
  • Drupal
  • PrestaShop
Различные технологии и фреймверки:

  • Html5
  • Css3
  • BootStrap3
  • Jqery
  • JavaScript
  • Java
JavascriptWordPressOpenCartHTMLJoomlaDrupalPrestashopБитриксJavaDLE

  • Заполнить 5000 карточек товаров.

    Заполнение не сложное, в основном copy/paste, редактируется только название, а описание размечается в html (используется только, абзац и не нумерованный список), остальные параметры берутся с сайта-донора. Так как размечать придется разного объема описания - на одно ...

    HTML
    Наполнение сайтов141 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $5

    Логотип для интернет магазина православных товаров ВСлове (vslove.ru).  Особых предпочтений нет, соответствие тематике сайта.

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание/редактирование карточек товаров

    Создание карточек товаров, дополнение существующих в 1с (знание всех тонкостей программы не требуется, задача простая, хорошо прописана в инструкциях, не сильно отличается от создания карточек товаров в популярных CMS), информация для заполнения доступна на сайтах ...

    HTML
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заполнение карточек товаров в 1С

    Создание карточек товаров, дополнение существующих в 1с (знание всех тонкостей программы не требуется, задача простая, хорошо прописана в инструкциях, не сильно отличается от создания карточек товаров в популярных CMS), информация для заполнения доступна на сайтах ...

    HTML
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад