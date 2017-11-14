Заполнить 5000 карточек товаров.

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Закрыт141 заявка2026 просмотров

Заполнение не сложное, в основном copy/paste, редактируется только название, а описание размечается в html (используется только, абзац и не нумерованный список), остальные параметры берутся с сайта-донора. Так как размечать придется разного объема описания - на одно 3-4 мин уйдет, возможно и меньше, есть описания состоящие из одного абзаца, то есть вставить 1 тег в описание нужно, на другое 8-10 мин, по проекту предусмотрена почасовая оплата - 100 руб./час.

HTML
7 лет назад
kardinaldon
Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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