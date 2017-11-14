Заполнить 5000 карточек товаров.

Заполнение не сложное, в основном copy/paste, редактируется только название, а описание размечается в html (используется только, абзац и не нумерованный список), остальные параметры берутся с сайта-донора. Так как размечать придется разного объема описания - на одно 3-4 мин уйдет, возможно и меньше, есть описания состоящие из одного абзаца, то есть вставить 1 тег в описание нужно, на другое 8-10 мин, по проекту предусмотрена почасовая оплата - 100 руб./час.